Απίθανη αποθέωση για Παυλίδη στην Πορτογαλία: «Καλύτερη μεταγραφή της Μπενφίκα τον 21ο αιώνα»

Ο Παυλίδης κέρδισε την αποθέωση από ένα εκ των κορυφαίων Μέσων της Πορτογαλίας, που τον χαρακτήρισε ως «κορυφαία μεταγραφή της Μπενφίκα μέσα στον 21ο αιώνα»

Παυλίδης

Ο ασταμάτητος Βαγγέλης Παυλίδης έχει πλέον 17 γκολ στο πρωτάθλημα Πορτογαλίας, καθώς κατόρθωσε να σκοράρει σε τέσσερα σερί εγχώρια ματς (Φαρένσε, Πόρτο, Αρούκα, Γκιμαράες) και επίσης σε δύο συνεχόμενα εκτός έδρας παιχνίδια για πρώτη φορά.

Παρόλο που ξεκίνησε μέτρια τη σεζόν, ο Έλληνας φορ έχει κλέψει τις εντυπώσεις στη χώρα της ιβηρικής, με όλα τα μεγάλα Μέσα να τον αποθεώνουν. Μάλιστα, η «O Jogo» το πήγε ένα βήμα παραπέρα, αφού τον χαρακτήρισε ως «κορυφαία μεταγραφή της Μπενφίκα μέσα στον 21ο αιώνα»!

Πράγματι, όπως επιχειρηματολογεί η γνωστή ιστοσελίδα, ο Παυλίδης έχει φέτος 27 γκολ και 9 ασίστ, συμμετέχοντας συνολικά σε 36 γκολ της ομάδας του. Αυτή είναι η κορυφαία επίδοση από νεοαποκτηθέντα παίκτη της Μπενφίκα μέσα στον αιώνα που διανύουμε, ισοφαρίζοντας την αντίστοιχη του Ζόνας τη σεζόν 2014-15!

Μάλιστα, απομένουν πέντε παιχνίδια στο πρωτάθλημα, ένα στο Κύπελλο Πορτογαλίας και τρία στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, προκειμένου ο Έλληνας φορ να σκοράρει άλλη μία τουλάχιστον φορά και να μείνει μόνος του στην κορυφή της σχετικής κατηγορίας.

