Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: Η τακτική μάχη και το σημείο-κλειδί για τους Πράσινους

Ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει στην Τούμπα για να πάρει το τρίποντο που θα τον φέρει πιο κοντά στην έξοδο στο Champions League. Με μόνο τρεις αγωνιστικές να απομένουν, η ομάδα του Ρουί Βιτόρια δεν έχει περιθώρια για λάθη. Πρέπει να πιέσει ψηλά στο κέντρο, να κλείσει τις πτέρυγες του ΠΑΟΚ και να εκμεταλλευτεί τις στημένες φάσεις για να πάρει τη νίκη.

