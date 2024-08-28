Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής προέκυψε στον Παναθηναϊκό, ενόψει του σπουδαίο ματς με τη Λανς.
Συγκεκριμένα, ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ ταλαιπωρείται από διάστρεμμα, με αποτέλεσμα να κάνει θεραπεία την Τετάρτη (28/08).
Το ατομικό του πρόγραμμα συνέχισε ο Τζορτζ Μπάλντοκ, με την προπόνηση του ΟΑΚΑ να περιλαμβάνει από εκεί και πέρα προθέρμανση, rondo, παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο τέλος εξάσκηση στα τελειώματα.
Πηγή: sport-fm.gr
