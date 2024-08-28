Ανοίγει, όπως φαίνεται, ο δρόμος για την εισαγωγή του ημι-αυτόματου οφσάιντ και της τεχνολογίας γραμμής στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Όπως αναφέρει η Δίκη, ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, συναντήθηκε με ανθρώπους της ΕΠΟ και συμφώνησε για την απόκτηση των νέων τεχνολογικών μέσων στη Stoiximan Super League.

Για να προχωρήσει βέβαια η σχετική σύμβαση, θα πρέπει η λίγκα να συμφωνήσει να παρακρατηθούν τα χρήματα που απαιτούνται από τα ποσοστά του στοιχήματος που μπαίνουν στα ταμεία των ΠΑΕ.

Υπενθυμίζεται πως ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, είχε αναφέρει μιλώντας στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 πως «η κυβέρνηση συμφωνεί για ημι-αυτόματο οφσάιντ και goal line technology με επιπρόσθετη, ημιαυτόνομη σύμβαση, που θα συνάψουν οι ποδοσφαιρικοί φορείς».

