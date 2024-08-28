Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Εθνική: Κλήθηκε ο Ντόη στη θέση του Ρέτσου

Ο Ανδρέας Ντόη κλήθηκε στη θέση του Παναγιώτη Ρέτσου, ο οποίος παραμένει εκτός προπονήσεων στον Ολυμπιακό λόγω προβλήματος τραυματισμού

Παίκτες

Στην Εθνική Ομάδα κλήθηκε ο Ανδρέας Ντόη. Ο 21χρονος αμυντικός επιλέχθηκε από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς για να αντικαταστήσει τον Παναγιώτη Ρέτσο, στις κλήσεις για τα ματς Φινλανδία και Ιρλανδία για το Nations League.

Ο Ρέτσος παραμένει εκτός προπονήσεων στον Ολυμπιακό λόγω προβλήματος τραυματισμού και ο ομοσπονδιακός τεχνικός επέλεξε τον συμπαίκτη του στους «ερυθρόλευκους» για να πάρει τη θέση του.

Τα δύο παιχνίδια είναι προγραμματισμένα για τις 7 και 10 Σεπτεμβρίου, αντίστοιχα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Εθνική Ελλάδας ποδόσφαιρο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark