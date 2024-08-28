Εθνική: Κλήθηκε ο Ντόη στη θέση του Ρέτσου

Στην Εθνική Ομάδα κλήθηκε ο Ανδρέας Ντόη. Ο 21χρονος αμυντικός επιλέχθηκε από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς για να αντικαταστήσει τον Παναγιώτη Ρέτσο, στις κλήσεις για τα ματς Φινλανδία και Ιρλανδία για το Nations League.

Ο Ρέτσος παραμένει εκτός προπονήσεων στον Ολυμπιακό λόγω προβλήματος τραυματισμού και ο ομοσπονδιακός τεχνικός επέλεξε τον συμπαίκτη του στους «ερυθρόλευκους» για να πάρει τη θέση του.

Τα δύο παιχνίδια είναι προγραμματισμένα για τις 7 και 10 Σεπτεμβρίου, αντίστοιχα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.