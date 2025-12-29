Για ακόμη μια φορά, ο Παναθηναϊκός AKTOR έδειξε το κοινωνικό του πρόσωπο.

Με αίσθημα ευθύνης και αγάπης, παίκτες των «πράσινων» βρέθηκαν και φέτος δίπλα στα παιδιά που δίνουν τον δικό τους αγώνα, μοιράζοντας δώρα, χαμόγελα και ευχές στην Παιδιατρική και Ογκολογική Κλινική του Μητέρα, Μαιευτηρίου του Ομίλου «ΥΓΕΙΑ», και στον Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Φλόγα».

