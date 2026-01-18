Λογαριασμός
Παναθηναϊκός AKTOR: Εκτός οι Ρογκαβόπουλος, Μήτογλου και Ναν για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ

Χωρίς τους Νίκο Ρογκαβόπουλο, Ντίνο Μήτογλου και Κέντρικ Ναν θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ ο Παναθηναϊκός AKTOR, με τον Εργκίν Αταμάν να ψάχνει λύσεις

Ρογκαβόπουλος

Με αρκετές απουσίες θα αναμετρηθεί στη Θεσσαλονίκη με τον ΠΑΟΚ ο Παναθηναϊκός AKTOR, στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Οι «πράσινοι» δεν θα έχουν στη διάθεση τους του Νίκο Ρογκαβόπουλο, ο οποίος ακόμη δεν έχει ξεπεράσει την ίωση που τον ταλαιπωρεί.

Επιπλέον, εκτός βρίσκεται ο Ντίνος Μήτογλου με θλάση, αλλά και ο Κέντρικ Ναν με διάστρεμμα.

Ο Εργκίν Αταμάν βέβαια δεν θα μπορεί να υπολογίζει ούτε στον Κένεθ Φαρίντ, καθώς ο Αμερικανός σέντερ κόπηκε από την εξάδα ξένων.

Από πλευράς ΠΑΟΚ πρόβλημα τελευταίας στιγμής είναι ο Τίμι Άλεν που έχει τεθεί νοκ-άουτ.

