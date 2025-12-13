Basket League: Ο Παναθηναϊκός AKTOR κονιορτοποίησε την ΑΕΚ στα Άνω Λιόσια με 63-101

Ο Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR θα μπορούσε να έχει νικήσει την ΑΕΚ με 50 ή και με 60 πόντους διαφορά στα Άνω Λιόσια για τη 10η αγωνιστική της Stoiximan Basket League, αλλά επέλεξε να χαλαρώσει στο δεύτερο ημίχρονο και να επικρατήσει μόλις με 38 πόντους, 63-101. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν μπήκε από την αρχή σαν να παίζει τελικό Euroleague και δεν άφησε περιθώρια στην Ένωση, που ξεκίνησε με πολύ ένταση το παιχνίδι, αλλά αιφνιδιάστηκε από τη σοβαρότητα και την ταχύτητα που έπαιζαν οι «πράσινοι» και πολύ γρήγορα έχασε κάθε επαφή.

Με αυτό το αποτέλεσμα, οι «πράσινοι» ανέβηκαν στο 8-1 στη βαθμολογία του πρωταθλήματος με την 7η συνεχόμενη εγχώρια νίκη τους, ενώ η Ένωση έπεσε στο 5-4, γνωρίζοντας δεύτερη σερί ήττα μετά από αυτή με τον Ολυμπιακό.

Από το πρώτο δευτερόλεπτο, ο Παναθηναϊκός έδειξε ότι δεν θα άφηνε κανένα περιθώριο στην ΑΕΚ. Οι «πράσινοι» ήταν κυριαρχικοί κόντρα στο… φάντασμα των γηπεδούχων και κατάφεραν να ξεφύγουν από νωρίς με διψήφια διαφορά, η οποία πλησίασε στους 40 πόντους στο ημίχρονο (28-65), δίνοντας διαδικαστικό χαρακτήρα στο δεύτερο μέρος.

Για τον Παναθηναϊκό, δεύτερο συνεχόμενο εκπληκτικό ματς στο πρωτάθλημα έκανε ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, που μέτρησε 19 πόντους με 5/5 τρίποντα. Εξαιρετικός ο Τζέριαν Γκραντ με 13 πόντους και 8 ασίστ, ενώ πολύ καλή παρουσία είχε ο Ομέρ Γιούρτσεβεν με 17 πόντους και 9 ριμπάουντ. Καλό ματς με 14 πόντους (3/5 τρίποντα) και από τον Βασίλη Τολιόπουλο.

Από την ΑΕΚ, διασώθηκε μόνο ο Κρις Σίλβα με 19 πόντους, 8 ριμπάουντ και 6 ασίστ, όμως δεν είχε ιδιαίτερη βοήθεια από τους συμπαίκτες του, μοιάζοντας απελπιστικά μόνος στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης.

Το ματς

Οι πρώτοι πόντοι του αγώνα ήρθαν με βολές του Ναν (0-2), ενώ ο Φαρίντ με δύσκολο σουτ πάνω σε άμυνα έγραψε το 0-4. Ο Γκρέι πέτυχε από τη γραμμή τους πρώτους πόντους της ΑΕΚ (2-4), με τον Γκραντ να απαντάει από μέση απόσταση για το 2-6. Ο Αμερικανός γκαρντ του Παναθηναϊκού ευστόχησε σε τρίποντο από την κορυφή (2-9), με τους Μπάρτλεϊ και Μήτογλου να ανταλλάζουν μακρινά σουτ για το 7-11. Ο Ναν με άψογη εκτέλεση και ο Ρογκαβόπουλος με τρίποντο ανέβασαν το προβάδισμα των φιλοξενούμενων (9-16), με τον Μήτογλου να κλέβει και να σκοράρει στο τρανζίσιον, παίρνοντας και αντιαθλητικό φάουλ για το 9-19. Ο Γιούρτσεβεν ανέβασε κι άλλο τη διαφορά (9-21), πριν ο Μήτογλου με φλόουτερ γράψει το 9-23. Ο Σίλβα έκοψε το σερί του Παναθηναϊκού (11-23), όμως ο Ρογκαβόπουλος απάντησε με τρίποντο από τη γωνία για το 11-26. Το «πράσινο» προβάδισμα πήγε στο +16 με δύο βολές του Ρογκαβόπουλου (12-28), με τον Γκραντ να γράφαει το 12-30 από μέση απόσταση. Ο Ναν ανέβασε τη διαφορά πάνω από τους 20 (12-33), με την πρώτη περίοδο να ολοκληρώνεται στο 14-33 χάρη σε φλόουτερ του Λεκαβίτσιους.

Το δεύτερο δεκάλεπτο ξεκίνησε με τρίποντο του Ρογκαβόπουλου (14-36), ενώ ο Σίλβα κέρδισε δύο βολές και έβαλε τη μία για το 15-36. Ο Γιούρτσεβεν ευστόχησε σε δύσκολο σουτ, με τον Γκαμπονέζο ψηλό της ΑΕΚ να πετυχαίνει γκολ φάουλ για το 18-38. Ο Τολιόπουλος έβαλε τρίποντο από τη γωνία (18-41), με τον Ρογκαβόπουλο να κάνει το ίδιο από την άλλη γωνία για το 18-44. Ο Γκρέι μείωσε με συνεχόμενους πόντους (22-46), όμως οι Γιούρτσεβεν και Χουάντσο έφεραν ξανά σε πολύ υψηλά επίπεδα τη διαφορά (22-51). Ο Σλούκας στρογγυλοποίησε το προβάδισμα του Παναθηναϊκού στους 30 πόντους (23-53), με τον Αρμς να δίνει μία λύση για το 25-53. Ο Τολιόπουλος έβαλε κι άλλο τρίποντο (25-56), με τον Γκραντ να κάνει το ίδιο δύο συνεχόμενες φορές για το 25-62. Το ημίχρονο έληξε 28-65 με buzzer beater τρίποντο του Τολιόπουλου με ταμπλό.

Το τρίτο δεκάλεπτο ξεκίνησε με τρίποντο του Μπάρτλεϊ (31-65), πριν ο Σίλβα με δύο βολές μειώσει σε 33-65. Ο ίδιος έφερε τη διαφορά στους 30 (35-65), πριν ο Μπάρτλεϊ ευστοχήσει σε τρίποντο για το 38-65. Ο Παναθηναϊκός έμεινε για πάνω από 4 λεπτά χωρίς πόντο, πριν ο Ναν σκοράρει με λέι απ για το 38-67. Ο Μπάρτλεϊ του απάντησε με τον ίδιο τρόπο (40-67), με τον Αρμς να καρφώνει στο τρανζίσιον για το 42-67. Ο Φαρίντ πήρε επιθετικό ριμπάουντ και ευστόχησε σε δύο βολές (42-69), με τον Αρμς να καρφώνει και να μειώνει σε 45-71. Ο Γκρέι έβαλε τρίποντο ολομόναχος (48-71), με τον Ρογκαβόπουλο να ευστοχεί σε αδιανόητο σουτ για το 48-74. Ο Τολιόπουλος με δύο βολές ανέβασε ξανά τη διαφορά για τον Παναθηναϊκό (48-76), ενώ ο Γιούρτσεβεν την έφερε ξανά στους 30 από τη γραμμή (48-78). Ο Τούρκος έβαλε ένα δύσκολο γκολ φάουλ για το +35 των «πράσινων» (48-83), ενώ το τρίτο δεκάλεπτο έληξε 50-83.

Στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου, η ΑΕΚ μείωσε λίγο τη διαφορά με τον Κατσίβελη να γράφει το 52-83 στο τρανζίσιον. Ο Γιούρτσεβεν με φόλοου κάρφωμα απάντησε (52-85), με τους Σίλβα και Σορτς να ανταλλάζουν καλάθια για το 54-87. Ο Κατσίβελης πόσταρε τον Τολιόπουλο και σκόραρε (58-88), με τις δύο ομάδες να μένουν γι’ αρκετή ώρα χωρίς καλάθι, μέχρι ο Μήτογλου να γράψει από κοντά το 58-90. Ο Καλαϊτζάκης με πέντε συνεχόμενους πόντους ανέβασε ξανά τη διαφορά στους 37 (58-95), με τον Σορτς να τη φέρνει στην ύψιστη τιμή της γράφοντας το 58-97. Ο Μπάρτλεϊ μείωσε από κοντά (60-97), πριν βάλει τρίποντο για το 63-99. Ο Σορτς ήταν τελικά αυτός που υπέγραψε την 100άρα (63-101), με τον Παναθηναϊκό να παίρνει την εύκολη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 14-33, 28-65, 50-83, 63-101

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.