Παναθηναϊκός AKTOR: Διπλό… επτά αστεριών κόντρα σε αντιξοότητες

Κόντρα σε τόσες αντιξοότητες, ο Παναθηναϊκός AKTOR απέδρασε με ένα διπλό… επτά αστεριών από την έδρα της Βίρτους Μπολόνια (77-82) και έκλεισε ιδανικά τη «διπλή» εβδομάδα.

Η νίκη αυτή αποκτά μεγαλύτερη αξία για τους πρωταθλητές Ευρώπης αφού ήρθε σε ένα παιχνίδι που «στράβωσαν» πολλά πράγματα, τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκειά του.

Όσον αφορά το… preview του αγώνα, προέκυψε η απουσία της τελευταίας στιγμής (κυριολεκτικά), με τον Λορέντζο Μπράουν να μην ταξιδεύει με την υπόλοιπη αποστολή αφού ανέβασε πυρετό, παρότι έφτασε στο αεροδρόμιο. Η απώλεια αυτή σε συνδυασμό με τον απόντα Γκριγκόνις δημιούργησαν μια ιδιαίτερη συνθήκη όσον αφορά το ροτέισον και το μοίρασμα του χρόνου συμμετοχής από το «1» μέχρι το «3».

Από ‘κει και πέρα, ο «επτάστερος» είχε να αντιμετωπίσει μια ομάδα που είχε μείνει αρκετά πίσω στη βαθμολογία και σίγουρα δεν αποδίδει σύμφωνα με τις δυνατότητές της. Παρ’ όλα αυτά, διαθέτει μπαρουτοκαπνισμένες και ικανότατες μονάδες, ενώ είχε και τεράστια δίψα για να πάρει… εκδίκηση από τους πρωταθλητές Ευρώπης για την ήττα του περασμένου Μαρτίου στην Μπολόνια. Κυρίως για τον τρόπο που εκείνη ήρθε (σ.σ. με το buzzer beater του Ναν).

Μέσα σ’ όλα, προέκυψαν και διάφορα ζητήματα κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, καθώς μπόλικοι παίκτες του «τριφυλλιού» φορτώθηκαν από πολύ νωρίς με φάουλ. Είναι χαρακτηριστικό ότι από 4 φάουλ είχαν χρεωθεί οι Ναν, Παπαπέτρου και Γιουρτσεβέν λίγο πριν από το φινάλε της 3ης περιόδου και 3 είχε ο Σλούκας. Επίσης, οι τρεις διαιτητές είχαν εμφανώς διαφορετικά κριτήρια στις επαφές και στον καταλογισμό των φάουλ, όπως αποτυπώνεται και στη διαφορά των δύο ομάδων στις βολές: 23-6 ήταν στο 30’!

Διπλό… επτά αστεριών κόντρα σε τόσες αντιξοότητες

Συν τοις άλλοις, οι «πράσινοι» είχαν μπλοκαριστεί επιθετικά από κάποιο σημείο και μετά, αφού δεν έβρισκαν στόχο σε σουτ που πήραν με ιδανικές συνθήκες: θυμηθείτε τα δύο ελεύθερα -αλλά άστοχα- τρίποντα του Σλούκα στην 3η περίοδο. Είναι χαρακτηριστικό ότι μετά το αρχικό 10/16 τρίποντα που είχαν οι πρωταθλητές Ευρώπης ακολούθησαν 2/10 έξω από τα 6,75μ.

Βέβαια, το ένα εξ αυτών ήταν το πιο κρίσιμο και ήταν σουτ-μήνυμα νίκης.

Παρά λοιπόν τις προαναφερθείσες αντιξοότητες, ο Εργκίν Αταμάν βρήκε τις λύσεις και έκανε μαεστρικό κοουτσάρισμα όταν το ματς βρισκόταν στην κόψη του ξυραφιού.

Ο Τούρκος προπονητής επιδόθηκε σε αλλαγές… χάντμπολ στην 4η περίοδο, με τον Καλαϊτζάκη να παίρνει τη θέση του Ναν για τις άμυνες και τον Γκραντ να λειτουργεί ως «μπαλαντέρ». Επιπροσθέτως, σε αυτή την κρίσιμη καμπή του αγώνα τράβηξε στον πάγκο τον αρνητικό Οσμάν και τον Γιουρτσεβέν, που ακόμα θέλει χρόνο για να προσαρμοστεί σε ευρωπαϊκού τύπου ματς, όπου πέφτουν κορμιά.

Ο μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν προφανώς ο Τζέριαν Γκραντ. Ο Αμερικανός γκαρντ «μιμήθηκε» τον Ναν και τον Σλούκα, παίρνοντας όλες τις σωστές αποφάσεις στο τελευταίο λεπτό. Ένα μεγάλο τρίποντο μπροστά στον Σενγκέλια και με τον χρόνο να πιέζει για το 72-75, μια πάσα «πάρε-βάλε» για το κάρφωμα του Λεσόρ στο 72-77, μια μεγάλη άμυνα, ένα αμυντικό ριμπάουντ και ένα κερδισμένο φάουλ για δύο εύστοχες βολές για το 74-79. Κι όλα αυτά σε ένα βράδυ που μέχρι το 4ο δεκάλεπτο δεν εξελισσόταν καλά για τον ίδιο. Αυτό όμως είναι και το μεγάλο ατού αυτής της ομάδας. Ότι είναι… Λερναία Ύδρα και διαθέτει σπουδαίες προσωπικότητες στο ρόστερ της.

Διπλό… επτά αστεριών κόντρα σε τόσες αντιξοότητες

Κατά τα λοιπά, ο Ναν αθόρυβα πέτυχε πάλι 20 πόντους (και με 3 άστοχες βολές), ενώ έχει βγάλει δύο μεγάλες άμυνες, που είναι μια απόδειξη της μαχητικότητας και του πάθους που υπήρχε στο «πράσινο» στρατόπεδο. Το πρόβλημα με τον Αμερικανό γκαρντ είναι ότι επηρεάζεται πολύ από τα «στραβά» σφυρίγματα και κυριεύεται από νευρικότητα. Ειδικά φέτος έχουμε χάσει το μέτρημα με τις τεχνικές ποινές που έχει δεχθεί. Κι αυτό είναι κάτι που πρέπει να αλλάξει.

Ο Σλούκας ήταν εκείνος που συμμάζεψε και νοικοκύρεψε το παιχνίδι της ομάδας (σ.σ. 7 ασίστ), ενώ χρησιμοποιήθηκε για περίπου 28 από τα 30 τελευταία λεπτά. Ο Λεσόρ ήταν ανίκητος -ως συνήθως- όταν τροφοδοτήθηκε σωστά και ο Παπαπέτρου έκανε αθόρυβη δουλειά στην άμυνα και έδωσε λύσεις στην επίθεση με τα τρίποντά του. Τέλος, ο Καλαϊτζάκης αποδείχθηκε X-factor για το «τριφύλλι», αφού ήρθε από τον πάγκο και «έσβησε» τον Κορντινιέ και όποιον άλλον έβρισκε μπροστά του με την πιεστική του άμυνα.

Διπλό… επτά αστεριών κόντρα σε τόσες αντιξοότητες

Κλείνοντας, μια ειδική αναφορά στον κόσμο της ομάδας, που για μια ακόμα φορά έδωσε βροντερό «παρών» σε εκτός έδρας παιχνίδι. Περίπου 1.000 φίλοι του Παναθηναϊκού από κάθε γωνιά της Ευρώπης βρέθηκαν στην Μπολόνια και δεν σταμάτησαν να τραγουδούν, κερδίζοντας την άτυπη μάχη της εξέδρας…

Υ. Γ. Επειδή γίνεται αρκετή κουβέντα για σκορ και πόντους ομάδων τώρα τελευταία… Ο Παναθηναϊκός έχει πάρει τα 3 τελευταία διπλά του στην Ευρωλίγκα με σκορ 77-82 (στην Μπολόνια), 77-81 (κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα) και 76-81 (κόντρα στη Φενέρμπαχτσε)!

Υ. Γ. 2 Ιωάννη, έκανες 4 φάουλ, αλλά μάλλον δεν ήταν κανένα... Είδαμε επίσης να δίνεται τεχνική ποινή σε παίκτη επειδή ζήτησε τζάμπολ.

Υ. Γ. 3 Φίλε Βαγγέλη, τέτοια αποθέωση σε αεροπλάνο δεν έχει γνωρίσει ούτε ο Κέντρικ Ναν…

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.