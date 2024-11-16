Ο «Greek Freak» άγγιξε το triple-double στην πρώτη περίοδο του Χόρνετς-Μπακς

Σε... ημιάγρια κατάσταση βρίσκεται ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο εκτός έδρας παιχνίδι των Μιλγουόκι Μπακς με αντίπαλο τους Σάρλοτ Χόρνετς!

Ο Έλληνα σούπερσταρ των «ελαφιών» πραγματοποίησε ένα απίθανο πρώτο δωδεκάλεπτο, αγγίζοντας το triple-double σε μόλις 10:38 λεπτά συμμετοχής!

Συγκεκριμένα, ο 30χρονος άσος μέτρησε 6 πόντους με 3/6 δίποντα, ενώ κατέβασε και 6 ριμπάουντ, για να γεμίσει την στατιστική του με 6 ασίστ και ένα μπλοκ!

Μάλιστα, ο Γιάννης ήταν υπεύθυνος για τους 23 πόντους από τους συνολικά 34 της ομάδας του, μέχρι ο Ντοκ Ρίβερς να τον αποσύρει στον πάγκο ώστε να πάρει ανάσες!

