Eνταση στο Προμηθέας-ΑΕΚ: Στα αποδυτήρια οι διαιτητές, νέα υβριστικά συνθήματα

Επεισοδιακή αποδεικνύεται η αναμέτρηση μεταξύ Προμηθέα Πάτρας και ΑΕΚ Betsson στο «Δ. Τόφαλος», με τους διαιτητές (Τσαρούχα, Τσολάκος, Χριστινάκης) να αποχωρούν από τον αγωνιστικό χώρο 6:35 πριν από το φινάλε της αναμέτρησης για την 7η αγωνιστική της Stoiximan GBL, σε μία ακόμη διακοπή!

Mετά από πέντε προειδοποιήσεις προς τους οπαδούς της Ένωσης για τα υβριστικά συνθήματα εις βάρος της Βάσως Τσαρούχα, η διαιτητική τριάδα αποχώρησε να αποχωρήσει μετά από την πέμπτη, όπως αναφέρουν οι κανονισμοί του πρωταθλήματος.

Πλέον θα πρέπει να εκκενωθεί η κερκίδα των οπαδών της ΑΕΚ Betsson, ώστε οι δύο ομάδες να παίξουν τα τελευταία λεπτά. Το σκορ τη στιγμή της διακοπής ήταν 72-63 υπέρ των γηπεδούχων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι λίγο πριν τη νέα διακοπή, ο Μιντάουγκας Κουζμίνσκας χρεώθηκε με τεχνική ποινή για φλόπινγκ και έφυγε από την αναμέτρηση με 5 φάουλ, ενώ την ίδια μοίρα είχε και ο Ντράγκαν Σάκοτα, που δέχθηκε δύο τεχνικές ποινές και επίσης αποβλήθηκε.

Nωρίτερα, υπενθυμίζουμε, υπήρξε νέο περιστατικό που οδήγησε στην παύση της αναμέτρησης. Οι διαιτητές ζήτησαν την απομάκρυνση ανθρώπου από το επιτελείο του Μάκη Αγγελόπουλου έπειτα από κάτι που φέρεται να ειπώθηκε από σημείο κάτω από τη μια μπασκέτα.

Υπήρξε ξεκάθαρη αναφορά από τους διαιτητές πως δεν θα συνεχιζόταν το ματς αν δεν υπήρχε αποχώρηση του συγκεκριμένου ανθρώπου, με αποτέλεσμα να κατευθυνθούν όλοι – μαζί και ο ισχυρός άνδρας της ΑΕΚ – να βρεθούν στα επίσημα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.