Έκανε... περίπατο κόντρα στον ΠΑΣ Γιάννινα για το 6/6 ο Παναθηναϊκός

Κυρίαρχος Παναθηναϊκός, έκανε το 6/6 στην Α1 μπάσκετ Γυναικών!

Οι «πράσινες» δεν αντιμετώπισαν το παραμικρό πρόβλημα κόντρα στον ΠΑΣ Γιάννινα στο κλειστό γυμναστήριο «Παύλος Γιαννακόπουλος», πανηγυρίζοντας την άνετη νίκη με 82-56!

Κορυφαία για τον Παναθηναϊκό ήταν η Αλεξανδρή, η οποία τελείωσε τον αγώνα με 16 πόντους, 7 ριμπάουντ, 7 ασίστ και 3 κλεψίματα, ενώ για τις φιλοξενούμενες ξεχώρισε η Σαρηγιαννίδου, με 18 πόντους, 7 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Ο Παναθηναϊκός έφτιαξε διψήφιες υπέρ του διαφορές από την πρώτη περίοδο (20-10), με τον ΠΑΣ να πλησιάζει στο 21-18, αλλά με τις γηπεδούχες να πατούν το γκάζι στο δεύτερο δεκάλεπτο, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια όντας στο +20 (50-30).

Από εκεί και έπειτα ο Παναθηναϊκός δεν αντιμετώπισε την παραμικρή δυσκολία, με τη διαφορά να εκτοξεύεται μέχρι και το +31 (75-44), πριν έρθει το τελικό

82-56.

Τα δεκάλεπτα: 24-18, 50-30, 68-42, 82-56

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.