Σαν σήμερα πριν 7 χρόνια έφυγε από τη ζωή ο Παύλος Γιαννακόπουλος.
Ήταν 10 Ιουνίου του 2018, όταν σε ηλικία 88 ετών απεβίωνε ο ιστορικός ηγέτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.
Επί των ημερών του οι «πράσινοι» κατέκτησαν 29 τίτλους, με 13 πρωταθλήματα και 6 Ευρωλίγκες μεταξύ άλλων.
«Παύλος Γιαννακόπουλος 1929-2018. O Πατριάρχης του Παναθηναϊκού μας θα είναι για πάντα ανάμεσά μας!», αναφέρει το μήνυμα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός για τον άνθρωπο που αφιέρωσε τη ζωή του στην ομάδα μπάσκετ.
Πηγή: sport-fm.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.