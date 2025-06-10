Σαν σήμερα πριν 7 χρόνια έφυγε από τη ζωή ο Παύλος Γιαννακόπουλος.

Ήταν 10 Ιουνίου του 2018, όταν σε ηλικία 88 ετών απεβίωνε ο ιστορικός ηγέτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

Επί των ημερών του οι «πράσινοι» κατέκτησαν 29 τίτλους, με 13 πρωταθλήματα και 6 Ευρωλίγκες μεταξύ άλλων.

«Παύλος Γιαννακόπουλος 1929-2018. O Πατριάρχης του Παναθηναϊκού μας θα είναι για πάντα ανάμεσά μας!», αναφέρει το μήνυμα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός για τον άνθρωπο που αφιέρωσε τη ζωή του στην ομάδα μπάσκετ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.