«O Πατριάρχης του Παναθηναϊκού μας θα είναι για πάντα ανάμεσά μας»: 7 χρόνια χωρίς τον Παύλο Γιαννακόπουλο

Επτά χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την απώλεια του Παύλου Γιαννακόπουλου - Το μήνυμα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός  

Παύλος Γιαννακόπουλος

Σαν σήμερα πριν 7 χρόνια έφυγε από τη ζωή ο Παύλος Γιαννακόπουλος.

Ήταν 10 Ιουνίου του 2018, όταν σε ηλικία 88 ετών απεβίωνε ο ιστορικός ηγέτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

Επί των ημερών του οι «πράσινοι» κατέκτησαν 29 τίτλους, με 13 πρωταθλήματα και 6 Ευρωλίγκες μεταξύ άλλων.

«Παύλος Γιαννακόπουλος 1929-2018. O Πατριάρχης του Παναθηναϊκού μας θα είναι για πάντα ανάμεσά μας!», αναφέρει το μήνυμα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός για τον άνθρωπο που αφιέρωσε τη ζωή του στην ομάδα μπάσκετ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Παύλος Γιαννακόπουλος Παναθηναϊκός
