Με αρκετές αλλαγές, αλλά ίδια φιλοσοφία η Εθνική

Την προετοιμασία της για το δεύτερο φιλικό της επί κρητικού εδάφους, αυτή τη φορά με αντίπαλο τη Βουλγαρία (10/06, 21.45) ολοκλήρωσε η Εθνική ομάδα. Η σημερινή προπόνηση ήταν διάρκειας μιας ώρας και διεξήχθη στο «Θεόδωρος Βαρδινογιάννης», ενώ δόθηκε βάση στην τακτική και στην ανάπτυξη.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν έδειξε κάτι σε επίπεδο ενδεκάδας. Παρόλα αυτά, έχει άπαντες διαθέσιμους και αυτό θα του δώσει το δικαίωμα να προβεί σε αρκετές αλλαγές στην ενδεκάδα.

Η φιλοσοφία βέβαια θα είναι η ίδια, αφού ο Σέρβος τεχνικός επιθυμεί η ομάδα του να παίξει επιθετικά και να πιέσει ψηλά, παρουσιάζοντας αντίστοιχο πρόσωπο με το φιλικό απέναντι στην Σλοβακία.

Όσον αφορά τον κόσμο, αναμένονται περίπου 15 χιλιάδες να δώσουν το παρών στο Παγκρήτιο σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις.



