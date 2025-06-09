Λογαριασμός
Αταμάν: «O Παναθηναϊκός θα ανέβει και πάλι στην κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ»

Το μήνυμα του προπονητή του Εργκίν Αταμάν για τον απολογισμό της σεζόν και την επόμενη μέρα

Εργκίν Αταμάν

Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να κάνει το break στο ΣΕΦ στον τέταρτο τελικό και είδε τον Ολυμπιακό να επιστρέφει στην κορυφή του ελληνικού πρωταθλήματος. Παρά τις υψηλές προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί στην αρχή της χρονιάς, η σεζόν κλείνει με γεύση απογοήτευσης για το «τριφύλλι», καθώς ο μοναδικός τίτλος που μπήκε στην τροπαιοθήκη του ήταν το Κύπελλο Ελλάδας.

