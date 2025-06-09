Αταμάν: «O Παναθηναϊκός θα ανέβει και πάλι στην κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ»

Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να κάνει το break στο ΣΕΦ στον τέταρτο τελικό και είδε τον Ολυμπιακό να επιστρέφει στην κορυφή του ελληνικού πρωταθλήματος. Παρά τις υψηλές προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί στην αρχή της χρονιάς, η σεζόν κλείνει με γεύση απογοήτευσης για το «τριφύλλι», καθώς ο μοναδικός τίτλος που μπήκε στην τροπαιοθήκη του ήταν το Κύπελλο Ελλάδας.

Περισσότερα στο paopantou.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.