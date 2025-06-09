Σε θρίλερ φαίνεται ότι έχει εξελιχθεί το μέλλον του Αζεντίν Ουναΐ. Ο Μαροκινός μέσος, ο οποίος τη σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε ως δανεικός από τη Μαρσέιγ στον Παναθηναϊκό, αποτελεί σύμφωνα με τη «La Provence», ένα μήλον της Έριδος για αρκετές ομάδες.

Ήδη ο Παναθηναϊκός αναζητά τη φόρμουλα με την οποία θα διατηρήσει στο ρόστερ του τον Ουναΐ, ενώ την ίδια στιγμή δημοσίευμα του Footmercato, ανέφερε ότι ο παίκτης έχει κολακευτεί από το ενδιαφέρον και το πρότζεκτ της Μπράιτον.

Ωστόσο η γαλλική ιστοσελίδα βάζει στο «κόλπο» ακόμη δυο ελληνικές ομάδες. Συγκεκριμένα η La Provence αποκαλύπτει ότι πέραν της Φενέρμπαχτσε και μιας ρωσικής ομάδες, την οποία δεν ονοματίζει, τόσο η ΑΕΚ, όσο και ο Ολυμπιακός, έχουν υποβάλει ερωτήματα στη Μαρσέιγ για τον Αζεντίν Ουναΐ και τις πιθανότητες τους να τον αποκτήσουν.

