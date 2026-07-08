Παίκτης του Παναιτωλικού με κάθε επισημότητα είναι ο Αμίν Μπάσι, ο οποίος έρχεται να ενισχύσει τους Αγρινιώτες στη θέση πίσω από τον σέντερ φορ, ενώ με τα χαρακτηριστικά του μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στην κορυφή της επίθεσης.



Ο 28χρονος Μαροκινός επιτελικός χαφ αγωνιζόταν από τον Ιανουάριο του 2023 στη Χιούστον Ντάιναμο του MLS, μετρώντας συνολικά σε 114 συμμετοχές, 21 γκολ και 18 ασίστ.

«Ο Αμίν Μπάσι (Amine Bassi) υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Παναιτωλικό έως τον Ιούνιο του 2028. Είναι Μαροκινής καταγωγής και γεννήθηκε στις 27.11.1997 στη Γαλλία. Στη Nancy, αφού διακρίθηκε με την ομάδα Β, έκανε το βήμα στην πρώτη ομάδα και στη συνέχεια μεταγράφηκε στη Metz. Παραχωρήθηκε με δανεισμό στη Barnsley και από τον Ιανουάριο του 2023 αγωνίστηκε στο MLS με τη Houston Dynamo.



Τον καλωσορίζουμε στην ομάδα μας!», αναφέρει αναλυτικά η ανακοίνωση του Παναιτωλικού.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.