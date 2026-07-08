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Ανακοίνωσε τον Μοντέρο αποκαλύπτοντας τη μία του φανέλα ο Ολυμπιακός

Επίσημα παίκτης του Ολυμπιακού είναι ο Γιαν Μοντέρο

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Μοντέρο

Παρουσίασε το super deal και ένα μεγάλο απόκτημα ο Ολυμπιακός!

Οι «ερυθρόλευκοι» παραχώρησαν συνέντευξη Τύπου για τη συμφωνία με τη Superbet (που θα έχει ισχύ μέχρι το 2032), η οποία θα είναι στο μπροστινό μέρος της φανέλας τους. Παράλληλα, ανακοίνωσαν τον Γιαν Μοντέρο από τη Βαλένθια, με τον 23χρονο άσο να δεσμεύεται έως το 2029 με τους Πειραιώτες.

Μοντέρο φανέλα

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Ολυμπιακός
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