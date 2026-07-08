Παρουσίασε το super deal και ένα μεγάλο απόκτημα ο Ολυμπιακός!

Οι «ερυθρόλευκοι» παραχώρησαν συνέντευξη Τύπου για τη συμφωνία με τη Superbet (που θα έχει ισχύ μέχρι το 2032), η οποία θα είναι στο μπροστινό μέρος της φανέλας τους. Παράλληλα, ανακοίνωσαν τον Γιαν Μοντέρο από τη Βαλένθια, με τον 23χρονο άσο να δεσμεύεται έως το 2029 με τους Πειραιώτες.

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