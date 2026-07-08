Τη νέα της συνεργασία με τη SUPERBET, αλλά και τη δεύτερη εμφάνιση της με βασικό «πρωταγωνιστή» τον Γιάν Μοντέρο, παρουσίασε η ΚΑΕ Ολυμπιακός!

Οι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, αφού τοποθετήθηκαν για τη νέα συνεργασία με τη SUPERBET, απάντησαν σε ερωτήσεις του Τύπου. Μια εξ αυτών αφορούσε και τις ανανεώσεις συμβολαίων των Τόμας Γουόκαπ, Τάιλερ Ντόρσεϊ και Κώστα Παπανικολάου.

H ατάκα του Παναγιώτη Αγγελόπουλου:

«Είναι ευκαιρία ο κόσμος να ακούσει τις θέσεις μας. Το συμβόλαιο είναι μία συμφωνία που τηρείται και από τις δύο πλευρές. Αν δει κάποιος την πραγματικότητα των μίντια μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος και της EuroLeague, δεν ξέρω αν γίνεται πουθενά αυτό αλλού. Όταν η ομάδα πετυχαίνει ο παίκτης θέλει περισσότερα λεφτά. Όταν ο παίκτης σέρνεται παίρνει κανονικά τα λεφτά του. Και εμείς μονά ζυγά χάνουμε. Υπάρχει μία εκπληκτική ευκολία και λέτε να πάρει ο τάδε 2 και ο τάδε 3.

Αγνοούνται οι λέξεις μπάτζετ και σάλαρι καπ. Αυτές οι δυο λέξεις αγννούνται. Μια ομάδα για να συνεχίσει να διεκδικεί πρέπει να υπάρχουν ορισμένες προϋποθέσεις. Δεν νομίζω ότι αν αρχίσουμε να μοιράζουμε 2 και 3 εκατομμύρια ευρώ θα έχει κίνητρο κανείς να πάρει τη Euroleague».

Παράλληλα ο Γιώργος Αγγελόπουλος στη συνέχεια εμφανίστηκε αισιόδοξως πως όλα θα πάνε καλά στην υπόθεση της ανανέωσης με τον Κώστα Παπανικολάου.

«Ο Ολυμπιακός σέβεται τους παίκτες. Με τον Κώστα ελπίζουμε να συνεχίσουμε, είναι ο αρχηγός μας. Ο σεβασμός είναι δεδομένος. Δεν μπορούμε να μιλησουμε δημόσια για κάθε περίπτωση. Το θέμα του salary cup δεν αναλύεται και προσπαθούν άπαντες να προσαρμοστούν. Θέλουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό στο πλαίσιο που έχει τεθεί και ισχύει».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.