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«Νέα κρούση για Κρίστιανσεν και deadline την Παρασκευή»

Ο Παναθηναϊκός έκανε νέα βελτιωμένη πρόταση στη Λέστερ για τον Κρίστιανσεν και δίνει στους Άγγλους deadline μέχρι την Παρασκευή

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Κρίστιανσεν

Ο Παναθηναϊκός έχει ανοιχτή την υπόθεση Κρίστιανσεν εδώ και καιρό. Το όνομα του Δανού υπάρχει στο τραπέζι για τη θέση του αριστερού μπακ, καθώς διαθέτει τα χαρακτηριστικά που ψάχνει ο Νίστρουπ. Έτσι, το τριφύλλι αποφάσισε να κάνει μία νέα πρόταση.

Συγκεκριμένα, οι πράσινοι έκαναν μια νέα βελτιωμένη πρόταση στη Λέστερ για τον αριστερό αμυντικό. Αυτή τη φορά, όμως, υπάρχει οριστικό deadline. Η αγγλική ομάδα έχει περιθώριο να απαντήσει για τον παίκτη μέχρι την Παρασκευή, αλλιώς ο Παναθηναϊκός δεν θα ασχοληθεί άλλο με τον Κρίστιανσεν και θα εξετάσει άλλες επιλογές.

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Πηγή: skai.gr

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TAGS: Παναθηναϊκός
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