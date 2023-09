Παίκτης στη Νορβηγία τράβηξε φανέλα αντιπάλου για μισό γήπεδο και έγινε… χαμός Αθλητικά 10:43, 04.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

17

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Τον πήγε… καροτσάκι και του ξεχείλωσε τη φανέλα