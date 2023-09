Άλωσε την Παμπλόνα και συνεχίζει το κυνήγι της Ρεάλ η Μπαρτσελόνα Αθλητικά 04:20, 04.09.2023 linkedin

Η Μπαρτσελόνα τα βρήκε σκούρα στην Παμπλόνα απέναντι στην Οσασούνα, αλλά χάρη σε πέναλτι του Λεβαντόφσκι στο φινάλε πήρε άλλη μία νίκη και παραμένει στο -2 από την πρωτοπόρο Ρεάλ Μαδρίτης.