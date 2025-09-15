Ο Εμμανουήλ Καραλής έγραψε ιστορία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο στο άλμα επί κοντώ με μια εμφάνιση που θα μείνει αξέχαστη! Ο Μανόλο πέρασε τα 6 μέτρα με την πρώτη προσπάθεια, εξασφαλίζοντας τη δεύτερη θέση στο βάθρο και το πρώτο του μετάλλιο σε Παγκόσμιο ανοιχτού στίβου.

Ξεκίνησε με άνεση, περνώντας τα πρώτα ύψη χωρίς δυσκολία. Στα 5,95μ. χρειάστηκε τρεις προσπάθειες για να μείνει «ζωντανός», αλλά στα 6,00μ. ήταν συγκλονιστικός, καθώς πέρασε το ύψος με την πρώτη, για 12η φορά φέτος και 13η συνολικά στην καριέρα του, δείχνοντας πως ανήκει στην παγκόσμια ελίτ.

Η προσπάθεια του Έλληνα πρωταθλητή να περάσει τα 6,10μ.:

Και δεν σταμάτησε εκεί. Με απίστευτη ψυχραιμία και αυτοπεποίθηση, πίεσε τον ανίκητο Αρμάντ Ντουπλάντις όσο κανείς άλλος. Ο πήχης ανέβηκε στα 6,10 μέτρα, με τον Μανόλο να κάνει μία εξαιρετική προσπάθεια και για λίγο δεν το πέρασε! Στη συνέχεια, ρίσκαρε ανεβαίνοντας στα 6,15 μέτρα, φλερτάροντας με το «θαύμα» του χρυσού. Ο Ντουπλάντις πέρασε και τα δύο αυτά ύψη, αλλά ο Καραλής δεν το έβαλε κάτω: ανέβασε τον πήχη στα 6,20 μέτρα, κυνηγώντας την απόλυτη υπέρβαση. Παρότι δεν τα κατάφερε, η τόλμη και η αγωνιστικότητά του συγκλόνισαν.

