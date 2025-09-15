Μπορεί ακόμη οι άνθρωποι να μην έχουν καταφέρει να πετάξουν, αλλά ο Μόντο Ντουπλάντις έχει φτάσει πιο κοντά από τον καθένα! Ο ανεπανάληπτος Σουηδός επικοντιστής έγραψε ακόμη μία «χρυσή» σελίδα στο βιβλίο της καριέρας του, καθώς ξεπέρασε τα 6,30μ. και έσπασε γι' ακόμη μία φορά το παγκόσμιο ρεκόρ.

Δείτε το βίντεο από την προσπάθεια του Ντουπλάντις στα 6,30μ.:

Πράγματι, ο Ντουπλάντις κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο αγώνισμα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου του Τόκιο, και συνέχισε τις προσπάθειές του, έτσι ώστε να καταγράψει ένα ακόμη ρεκόρ. Αυτό ακριβώς έκανε, καθώς με την τρίτη προσπάθεια πέρασε πάνω από τον πήχη των 6,30μ. και σημείωσε την καλύτερη επίδοση στο αγώνισμα για 14η φορά στην καριέρα του.

Μόλις ο Μόντο κατάφερε το αδιανόητο αυτό άλμα, αμέσως έγινε χαμός στο στάδιο. Μάλιστα, ο Εμμανουήλ Καραλής ήταν ο πρώτος που έτρεξε πάνω του και τον αγκάλιασε για το νέο σπουδαίο κατόρθωμά του. Οι δυο τους, άλλωστε, είναι πάρα πολύ καλοί φίλοι, και διαρκώς στηρίζουν ο ένας την προσπάθεια του άλλου.

