Καραλής: «Aν μου ρίξετε ένα ξεμάτιασμα, στον τελικό μπορεί να γίνει κάτι πολύ μεγάλο»

Ο Εμμανουήλ Καραλής έκανε το καθήκον του στον ημιτελικός του άλματος επί κοντώ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Τόκιο και με άλμα στα 5,75, πήρε την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό.

Μετά το τέλος του αγώνα ο Έλληνας Ολυμπιονίκης, μίλησε στην κάμερα της ΕΡΤ, δηλώνοντας έτοιμος για τον τελικός της Δευτέρας (15//9) και με μια... επική ατάκα, θέλησε να δώσει το σύνθημα για το χρυσό.

Aναλυτικά όσα δήλωσε στην κάμερα της ΕΡΤ:

«Είναι καλό που ό,τι προγραμματίζω βγαίνει, ήταν ένας δύσκολος αγώνας, είχε μεγάλη αναμονή, στην αρχή έβρεχε. Αλλά ευτυχώς πήγαν όλα καλά και ελπίζω τη Δευτέρα να γίνει ένας καλός αγώνας. Πλέον έχω φτάσει 25 χρονών, είμαι ένας αθλητής που ξέρει να διαβάζει τους αγώνες, έχω καταφέρει να περνάω τα 6 μέτρα σε κάθε διοργάνωση. Αν το σώμα μου το νιώθω καλά, αν οι συνθήκες είναι καλά, αν νιώσω καλά τον εαυτό μου, μπορώ να κάνω ένα μεγάλο ρεκόρ, κάτι πολύ μεγάλο. Το πιστεύει η ομάδα μου, το πιστεύω κι εγώ.

Αν κάνουμε ένα καλό αγώνα τακτικής και πιέσουμε λίγο ποτέ δεν ξέρεις. Αν δώσω ό,τι έχω θα σημαίνει ότι έχω πετύχει τους στόχος μας. Θέλω να τελειώσει ο αγώνας και να μην έχω τίποτα μέσα μου. Είμαι πολύ συγκεντρωμένος δεν θέλω να λέω πολλά, θέλω να δείξω τη Δευτέρα τι μπορώ να κάνω και αν μου ρίξετε κι ένα ξεμάτιασμα μπορεί να γίνει κάτι πολύ μεγάλο».

