Όσμαν: «Είμαστε 12 γίγαντες και θα επιστρέψουμε δριμύτεροι»

Η Τουρκία δεν κατάφερε να εξασφαλίσει το πρώτο χρυσό μετάλλιο στην ιστορία της, καθώς ηττήθηκε 88-83 από τη Γερμανία στον τελικό του Ευρωμπάσκετ, μετά από ένα παιχνίδι που κρίθηκε στις απόλυτες λεπτομέρειες.

Μία μέρα μετά το ματς, ο Τζέντι Όσμαν εξέφρασε μέσω Instagram τα συναισθήματά του για την απώλεια του τίτλου, δήλωσε υπερήφανος για την ομάδα του, και έστειλε ένα αισιόδοξο μήνυμα για το μέλλον.

«Θέλαμε να φέρουμε αυτό το τρόπαιο πίσω στη χώρα μας αλλά δεν έγινε. Πολύ περήφανος για αυτή την ομάδα. Ευχαριστούμε όλους τους φιλάθλους μας που μας στήριξαν από την τηλεόραση και εδώ στο γήπεδο. Θα επιστρέψουμε δριμύτεροι από εδώ. Όλα αυτά επειδή είμαστε 12 γίγαντες», έγραψε συγκεκριμένα.

Υπενθυμίζουμε ότι ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού έκανε πολύ καλό τουρνουά, με αποτέλεσμα να ψηφιστεί στη δεύτερη καλύτερη πεντάδα του Ευρωμπάσκετ.



Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.