Η ΔΙΚΗ ΣΤΟΝ ΣΚΑΪ με τον Κυριάκο Θωμαΐδη - Απόψε στις 22.00 στον ΣΚΑΪ HYBRID και στη 01.15 στον ΣΚΑΪ

Η «Δίκη στον ΣΚΑΪ», στη νέα εποχή. Η αθλητική εκπομπή των μεγάλων αποκαλύψεων με τον Κυριάκο Θωμαΐδη δίνει πάλι τον τόνο για να μη μένουμε σ’ αυτά που ακούμε.

Ανάλυση: Η αθέατη πλευρά της 3ης αγωνιστικής της Super League. Σχολιάζουν ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής Λάκης Παπαϊωάννου και ο δημοσιογράφος Γιώργος Μπούζος.

Όλες οι επίμαχες φάσεις με τον πρώην πρόεδρο της Επιτροπής Ορισμού Διαιτητών Σωτήρη Βοργιά.

Αποκάλυψη: Ποιοι θέλουν να μείνει στο σκοτάδι η υπόθεση της δολοφονίας Λυγγερίδη. Στο studio, ο δικηγόρος της οικογένειας του αδικοχαμένου αστυνομικού Βασίλης Καπερνάρος.

Έρευνα: Η μεγάλη αγοραπωλησία στοιχηματικών λογαριασμών. Τα στοιχεία από τη δημοσιογράφο Μαίρη Μπενέα. Αναλύουν ο υποδιοικητής του ΕΦΚΑ Παναγιώτης Κοκκόρης και η ποινικολόγος Έλλη Μελέμη.

38 χρόνια «Δίκη» με τον Κυριάκο Θωμαΐδη. Το μακροβιότερο talk show απόψε, ζωντανά στις 22.00 στον ΣΚΑΪ HYBRID και σε μαγνητοσκόπηση στη 01.15 στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

