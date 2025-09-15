Με αποθεωτικό τρόπο υποδέχθηκαν εκατοντάδες φίλαθλοι την εθνική ομάδα της Γερμανίας, η οποία επέστρεψε στη βάση της έχοντας στις αποσκευές της το τρόπαιο του Ευρωμπάσκετ! Οι παίκτες του Άλεξ Μουμπρού γνώρισαν τη λατρεία του κόσμου, που συγκεντρώθηκε ώστε να τους επιβραβεύσει γι' αυτή τη σπουδαία διάκριση.

Το «Final Countdown» των Europe αντήχησε δυνατά κατά την παρουσίαση της ομάδας, ενώ οι Γερμανοί εμφανίστηκαν κρατώντας και το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2023, υπενθυμίζοντας πως αυτή η ομάδα δεν είναι απλώς πρωταθλήτρια Ευρώπης, αλλά και κάτοχος του τίτλου της καλύτερης ομάδας στον κόσμο!

Ο κόσμος αποθέωσε παίκτες όπως ο Ντένις Σρέντερ και ο Φραντς Βάγκνερ, που αποτέλεσαν τους ηγέτες μιας «χρυσής» γενιάς που γράφει ιστορία. Όλοι μιλούν πλέον για μια δυναστεία στο ευρωπαϊκό (και όχι μόνο) μπάσκετ.

Δείτε βίντεο από την υποδοχή της γερμανικής αποστολής:

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.