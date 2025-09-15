Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ντουπλάντις: «Ο μεγάλος στόχος είναι να ξεπεράσω τα 6.40 μέτρα»

Ο υπεράνθρωπος Μόντο Ντουπλάντις έσπασε ακόμη ένα ρεκόρ, με τον Σουηδό να τονίζει ότι ο στόχος είναι να φτάσει τα 6.40 μέτρα

Μόντο Ντουπλάντις

Με ακόμη μία απίθανη, μυθική, τρομερή εμφάνιση ο Μόντο Ντουπλάντις ξεπέρασε για ακόμη μία φορά τον εαυτό του και άφησε τους πάντες με το στόμα ανοιχτό, ξανά.

Ο Σουηδός υπεράνθρωπος με άλμα στα 6.30 ξεπέρασε για ένα εκατοστό το παγκόσμιο ρεκόρ που ήταν στα 6.29 μέτρα, το οποίο ήταν σαφώς και αυτό δικό του.

Μετά το τέλος του τελικού, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανοικτού στίβου στο Τόκιο, ο Ντουπλάντις σε δηλώσεις του τόνισε ότι ο στόχος του είναι να ξεπεράσει τα 6.40 μέτρα.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Μόντο Ντουπλάντις:

«Ο επόμενος τεράστιος στόχος είναι 6.40 μέτρα. Πιστεύω όλα αυτά είναι πολύ εφικτά και πιστεύω θα μπορώ να πιέζω τον εαυτό μου και να καταφέρω να πετύχω αυτόν τον στόχο».

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: στίβος Μόντο Ντουπλάντις
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
17 0 Bookmark