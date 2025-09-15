Ντουπλάντις: «Ο μεγάλος στόχος είναι να ξεπεράσω τα 6.40 μέτρα»

Με ακόμη μία απίθανη, μυθική, τρομερή εμφάνιση ο Μόντο Ντουπλάντις ξεπέρασε για ακόμη μία φορά τον εαυτό του και άφησε τους πάντες με το στόμα ανοιχτό, ξανά.

Ο Σουηδός υπεράνθρωπος με άλμα στα 6.30 ξεπέρασε για ένα εκατοστό το παγκόσμιο ρεκόρ που ήταν στα 6.29 μέτρα, το οποίο ήταν σαφώς και αυτό δικό του.

Μετά το τέλος του τελικού, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανοικτού στίβου στο Τόκιο, ο Ντουπλάντις σε δηλώσεις του τόνισε ότι ο στόχος του είναι να ξεπεράσει τα 6.40 μέτρα.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Μόντο Ντουπλάντις:

«Ο επόμενος τεράστιος στόχος είναι 6.40 μέτρα. Πιστεύω όλα αυτά είναι πολύ εφικτά και πιστεύω θα μπορώ να πιέζω τον εαυτό μου και να καταφέρω να πετύχω αυτόν τον στόχο».

