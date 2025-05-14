Όρθιος στη Λεωφόρο ο Πανσερραϊκός, έστειλε την Athens Kallithea στη Super League 2

Μετά από έναν χρόνο παρουσίας στη Stoiximan Super League, η Athens Kallithea επιστρέφει στη β' εθνική, καθώς ήρθε ισόπαλη 1-1 με τον Πανσερραϊκό στη Λεωφόρο για την 8η αγωνιστική των playouts και σε συνδυασμό με τη νίκη του Βόλου, έγινε η δεύτερη ομάδα μετά τη Λαμία που υποβιβάζεται.

Η ομάδα του Στέλιου Μαλεζά για ακόμα μια φορά στη σεζόν απώλεσε το προβάδισμά της, ενώ μετά την ισοφάριση του Πανσερραϊκού δεν κατάφερε να φανεί απειλητική, με την ομάδα του Φεράντο να στέκεται καταπληκτικά και να κλειδώνει την παραμονή της.

Αγώνες αδιάφοροι βαθμολογικά λοιπόν οι εναπομείναντες των playouts, αφού όλα έχουν κριθεί, με την Athens Kallithea να φιλοξενείται από τον Βόλο την επόμενη (9η) αγωνιστική και τον Πανσερραϊκό να υποδέχεται τον Λεβαδειακό.

Στο μυαλό των κόουτς:

Ο Στέλιος Μαλεζάς επέλεξε για ακόμα μια φορά το 3-5-2, με τον Γκέλιο να ξεκινά κάτω από τα δοκάρια και τους Μεχίας, Ισιμάτ-Μιρίν και Καινούργιο στην τριάδα της άμυνας. Σοίρι σε ρόλο δεξιού μπακ-χαφ, ΜακΓκάρι σε ρόλο αριστερού και Μεταξάς, Μερκάτι και Λεμπόν απάρτιζαν την τριάδα στο κέντρο. Αλφαρέλα και Λουκίνας ήταν οι δύο προωθημένοι για την Καλλιθέα.

Ανάλογο σύστημα και για τον Πανσερραϊκό, με τον Χουάν Φεράντο να ξεκινά τον Γκουγκεσασβίλι κάτω από τα γκολπόστ. Φέλτες, Μπέργσκτρομ και Ντάβιντσον τα τρία στόπερ, με τον Δεληγιαννίδη δεξιά και τον Φαρές αριστερά να καλύπτουν τις πλευρές. Στάικος, Ομεονγκά και Ζελέν η τριάδα στα χαφ, με τους Σαλαζάρ και Μπετανκόρ να βρίσκονται στην κορυφή της επίθεσης.

Το ματς:

Ο Πανσερραϊκός μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι και μόλις στο 4’ έχασε την πρώτη μεγάλη ευκαιρία. Ο Σαλαζάρ έπειτα από ωραία ενέργεια και κουβάλημα της μπάλας μπήκε στην περιοχή, αλλά το σουτ απέκρουσε με δυσκολία ο Γκέλιος, ενώ η μπάλα βρήκε στη συνέχεια και το δοκάρι για να καταλήξει κόρνερ.

Το ματς είχε ρυθμό, οι δύο ομάδες πίεζαν ψηλά και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργούνται πολλοί κενοί χώροι. Κάτι το οποίο εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο ο Λεμπόν στο 10’, που ξεκίνησε την κούρσα του κάτω από το χώρο του κέντρου, έφτασε μέχρι την περιοχή του Γκουγκεσασβίλι, έστρωσε στον Αλφαρέλα και εκείνος με πολύ ωραίο δεξί πλασέ στην απέναντι γωνία άνοιξε το σκορ για τους γηπεδούχους.

Η απάντηση από τον Πανσερραϊκό παραλίγο να έρθει 11 λεπτά αργότερα, όταν ο Μπέργκστρομ πλάσαρε στην κίνηση από το ύψος της μικρής περιοχής έπειτα από σέντρα του Σαλαζάρ, αλλά δεν βρήκε εστία. Ζελέν και Ομεονγκά έκαναν καλό ματς για τους Σερραίους, βοηθώντας στην ανάπτυξη και το κάθετο παιχνίδι, ωστόσο η Καλλιθέα ήταν αρκετά συμπαγής και διαφύλαγε σχετικά εύκολα το προβάδισμά της.

Μάλιστα, αν οι Λεμπόν και Μερκάτι είχαν καλύτερη επικοινωνία και δεν… τράκαραν μεταξύ τους στην προσπάθειά τους να σκοράρουν στην επαναφορά της απόκρουσης του Γκουγκεσασβίλι σε σουτ του ΜακΓκάρι στο 28’, τότε η Καλλιθέα θα μπορούσε να πάει προηγούμενη στα αποδυτήρια και με 2 γκολ διαφορά.

Με το ξεκίνημα του δευτέρου μέρους ο Πανσερραϊκός πέτυχε τον απόλυτο αιφνιδιασμό, καθώς πριν καλά καλά συμπληρωθεί ένα λεπτό έφερε το ματς στα ίσα! Ο Κουτσογούλας έκανε τη σέντρα, ο Γκέλιος δεν υπολόγισε σωστά την πορεία της μπάλας που χτύπησε στο δοκάρι και στη συνέχεια ο Δεληγιαννίδης έκανε το 1-1.

