Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον αποτελεί έναν από τους κορυφαίους προπονητές όλων των εποχών, φτιάχνοντας μία πραγματική «δυναστεία» στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Βέβαια, όπως τόνισε ο επί χρόνια παίκτης του, Πατρίς Εβρά, οι μέθοδοί του ήταν συχνά πολύ σκληρές.

«Αν ο Φέργκιουσον προπονούσε σήμερα, πιθανότατα θα κατέληγε στη φυλακή. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην το έκανε. Είδα τους παίκτες να κλαίνε γιατί τους κατέστρεψε λεκτικά. Έριχνε παπούτσια. Ήταν κακός και αδίστακτος», ανέφερε ο παλαίμαχος μπακ και συνέχισε:

«Ο Ρούνεϊ έδωσε την μπάλα στον Γουέλμπεκ για να κλωτσήσει ένα πέναλτι, αστόχησε και χάσαμε. Αλλά ήταν ένα φιλικό παιχνίδι 45 λεπτών! Όταν επιστρέψαμε στα αποδυτήρια, ο Φέργκιουσον είχε ήδη αρχίσει να φωνάζει στον Γουέλμπεκ!. Ήμασταν στο μπάνιο, ο Γουέλμπεκ ήταν ακόμη βρεγμένος, αλλά ο Φέργκιουσον είχε ήδη αρχίσει να φωνάζει. Έτρεξε μέσα και του είπε: "Τι στον διάολο νομίζεις ότι είσαι;! Μόλις μπήκες στην πρώτη ομάδα και παίρνεις πέναλτι;».

Ο Εβρά, βέβαια, δεν έβγαλε την... ουρά του απ' έξω, τονίζοντας πως και ο ίδιος και πολλοί συμπαίκτες του, είχαν τότε μία συμπεριφορά που τώρα δεν θα θεωρούταν αποδεκτή. «Ήμασταν κακοί άνθρωποι. Θέλω να απολογηθώ σε όλους τους νεαρούς παίκτες που προπονούνταν μαζί μας εκείνο το διάστημα. Ήμασταν ζώα. Μετά το παιχνίδι, περιμέναμε κυριολεκτικά την επόμενη μέρα για να δουλέψουμε τον Νάνι», είπε μεταξύ άλλων.

