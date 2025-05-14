Ξεμπέρδεψε με τον Προμηθέα ο Παναθηναϊκός και τώρα… Άμπου Ντάμπι

Τελείωσε τη δουλειά ο Παναθηναϊκός και τώρα τα… σπουδαία! Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν είχε άνετο βράδυ στην Πάτρα, νίκησε 97-59 τον Προμηθέα στο «Δ. Τόφαλος» και έκλεισε οριστικά μία θέση στους τελικούς του πρωταθλήματος με συνολικό σκορ 2-0, στρέφοντας την προσοχή της στο Final Four του Άμπου Ντάμπι!

Μετά από ένα ισορροπημένο πρώτο ημίχρονο (38-42), οι φιλοξενούμενοι κυριάρχησαν στο παρκέ με ένα εντυπωσιακό 31-13 επιμέρους σκορ στην τρίτη περίοδο, και κατάφεραν να πάρουν δεύτερο συνεχόμενο εύκολο ροζ φύλλο, με τον Τούρκο τεχνικό του Παναθηναϊκού να μοιράζει τον χρόνο μεταξύ όλων των παικτών του. Παράλληλα, ο Κέντρικ Ναν έμεινε εκτός 12άδας και πήρε ανάσες ενόψει Final Four, ενώ ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ δεν αγωνίστηκε καθόλου για τον ίδιο λόγο.

Πλέον, οι «πράσινοι» περιμένουν τον «αιώνιο» αντίπαλο, Ολυμπιακό, να κλείσει και αυτός τη θέση του στα ματς που θα κρίνουν το πρωτάθλημα της Stoiximan GBL. Οι «ερυθρόλευκοι» προηγούνται 1-0 στη σειρά με την ΑΕΚ Betsson, με το δεύτερο ματς στα Άνω Λιόσια να λαμβάνει χώρα την Πέμπτη (15/05, 20:15).

Κορυφαίος των νικητών με 14 πόντους, 6 ασίστ και 3 κλεψίματα ήταν ο ορεξάτος Λορέντζο Μπράουν, ενώ 15 πόντους μέτρησε ο Τζέριαν Γκραντ, 14 πόντους μαζί με 8 ριμπάουντ ο Ομέρ Γιούρτσεβεν και 12 πόντους ο Τζέντι Όσμαν. Θετικός με 12 πόντους και ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, ενώ 10 πόντους με 2 τρίποντα και 3 τάπες είχε ο εντυπωσιακός Αλέξανδρος Σαμοντούροφ.

Από τον Προμηθέα, που στρέφεται τώρα στον μικρό τελικό, με τον ηττημένο του Ολυμπιακός-ΑΕΚ Betsson, ξεχώρισε ο Νάσος Μπαζίνας, που πέτυχε ρεκόρ καριέρας με 16 πόντους, ενώ 12 πόντους μαζί με 7 ριμπάουντ μέτρησε ο Αντώνης Καραγιαννίδης. Δεν αγωνίστηκαν οι Τζόρνταν Γουόκερ, Κένι Γουίλιαμς και Αϊζάια Ρις.

Το ματς

Ο Προμηθέας έβαλε τους πρώτους πόντους του αγώνα με βολές του Λούντζη για το 2-0. Ο Μπαζίνας απάντησε με τρίποντο στο κάρφωμα του Γκέιμπριελ (5-2), ενώ ο Όσμαν με μία βολή και ένα λέι απ ισοφάρισε σε 5-5. Ο Γκραντ έδωσε το πρώτο προβάδισμα στον Παναθηναϊκό με τρίποντο, ενώ ο Μπράουν έκλεψε και σκόραρε για το 5-10. Ο Όσμαν τέλειωσε ακόμη μία φάση στον αιφνιδιασμό (5-12), πριν ο Γκραντ σκοράρει με κλασικό σουτ από κοντά για το 6-14. Ο Βαρνάντο μείωσε με τρίποντο από τη γωνία (9-14), όμως ο Μπράουν απάντησε με συνεχόμενα καλάθια και ο Όσμαν έβαλε μία βολή για το 9-19. Ο Ιβούντου έδωσε λύση στον Προμηθέα με τρίποντο (12-19), πριν ο Λούντζης βάλει κι άλλο για το 15-19. Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού ευστόχησε σε λέι απ (18-20), με τους Γιούρτσεβεν και Καλαϊτζάκη να βάζουν βολές για το 18-24 του πρώτου δεκαλέπτου.

Στη δεύτερη περίοδο, ο Καραγιαννίδης κάρφωσε στο καλάθι του Παναθηναϊκού, ενώ ο Παπαπέτρου απάντησε από κοντά για το 20-26. Ο φόργουορντ του Προμηθέα σκόραρε με σουτ μέσης απόστασης (22-26), ενώ οι Πατρινοί πλησίασαν ακόμη περισσότερο με τρίποντο του Μπαζίνα (27-28), στο οποίο απάντησε ο Καλαϊτζάκης (29-31). Μετά από κλέψιμο του Σλούκα, ο Σαμοντούροφ κάρφωσε στο καλάθι των Πατρινών και διαμόρφωσε το 29-33. Ο καταπληκτικός Μπαζίνας έβαλε τρίποντο, και ο Γουίλιαμς δύσκολο καλάθι για το 34-33. Ο Σλούκας επανέφερε μπροστά τον Παναθηναϊκό (34-35), πριν ο Γκραντ πετύχει ένα ωραίο λέι απ για το 34-37. Ο ίδιος έβαλε και τρίποντο από τις 45 μοίρες (35-40), πριν σκοράρει από κοντά για το 35-42. Ο απίθανος Μπαζίνας έβαλε «τρελό» γκολ φάουλ (38-42), διαμορφώνοντας το σκορ του πρώτου ημιχρόνου.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με καλάθι του Γκέιμπριελ από κοντά (38-44), πριν ο Μπράουν βάλει σουτ μέσης απόστασης για το 38-46. Ο Νοτιοσουδανός ψηλός τέλειωσε μία δύσκολη φάση, ενώ ο Όσμαν ευστόχησε σε τρίποντο από τη γωνία, διαμορφώνοντας τη μεγαλύτερη μέχρι τότε διαφορά στο παιχνίδι (38-51). Ο Μπράουν σκόραρε στον αιφνιδιασμό μετά από κλέψιμο του Μήτογλου, ενώ ο Γκραντ με γκολ φάουλ έγραψε το 38-56. Ο Όσμαν πήρε τη σκυτάλη και ανέβασε τη διαφορά στους 20 (41-61), πριν ο Μήτογλου σκοράρει με φόλοου για το 41-63. Ο Ιβούντου έδωσε λύση στον Προμηθέα, αλλά ο Μήτογλου γρήγορα απάντησε για το 44-65. Ο Βαρνάντο έβαλε τρίποντο από τις 45 μοίρες, πριν ο Γιούρτσεβεν καρφώσει για το 47-67. Ο Τούρκος φόργουορντ αντάλλαξε καλάθια με τον Ιβούντου (49-69), με τον Καραγιαννίδη να σκοράρει από κοντά για το 51-69. Η τρίτη περίοδος έληξε 51-73 χάρη σε εντυπωσιακό καλάθι του Καλαϊτζάκη με ασίστ του Μπράουν.

Το τελευταίο δεκάλεπτο ξεκίνησε με τρίποντο του Σαμοντούροφ και λέι απ του Καραγιαννίδη για το 53-76. Ο Γιούρτσεβεν έκανε εντυπωσιακό φόλοου κάρφωμα (53-78), με τους Μπαζίνα και Βαρνάντο να μειώνουν σε 57-78 για τους γηπεδούχους. Ο Οικονομόπουλος με φλόουτερ έριξε τη διαφορά κάτω από τους 20 (59-78), όμως ο Καλαϊτζάκης την επανέφερε με τρίποντο από τη γωνία (59-81). Ο Σλούκας βρήκε κι αυτός στόχο σε μακρινό σουτ (59-84), με τον Μωραΐτη να μπαίνει στο ματς και να βάζει δύο βολές για το 59-86. Ο Σαμοντούροφ έβαλε τρίποντο από τη γωνία, ενώ ο Παπαπέτρου κάρφωσε εντυπωσιακά ανεβάζοντας τη διαφορά πάνω από τους 30 πόντους (59-91). Ο νεαρός ψηλός έκανε… ρεσιτάλ καρφωμάτων και μπλοκ, με τον Παναθηναϊκό να παίρνει την εύκολη νίκη-πρόκριση.

Τα δεκάλεπτα: 18-24, 38-42, 51-73, 59-97

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.