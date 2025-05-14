Superleague: Ο Παναιτωλικός 2-1 τον Λεβαδειακό με ανατροπή

Μετά από τέσσερις αγωνιστικλες χωρίς νίκη, ο Παναιτωλικός επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα, επικρατώντας 2-1 του Λεβαδειακού με εκτός έδρας ανατροπή, στο ματς που άνοιξε την 8η αγωνιστική των playouts της Stoiximan Super League.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Αγρινιώτες ο Τετέι, που πρώτα κέρδισε πέναλτι που μετουσίωσε σε γκολ ο Λιάβας και εν συνεχεία εκμεταλλεύτηκε λάθος στην αντίπαλη άμυνα για να ολοκληρώσει την ανατροπή – με τους γηπεδούχους να έχουν προηγηθεί με τον Τσάπρα.

Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου παρέμεινε στην κορυφή της βαθμολογίας, με τους νικητές να είναι πλέον στο -2.

Στο μυαλό του κόουτς

Σχηματισμό 4-2-3-1 επέλεξε ο Νίκος Παπαδόπουλος, με τον Μακάνιο στο τέρμα και τους Τσάπρα, Αμπού Χάνα, Λιάγκα και Βήχο στην άμυνα.

Λαμαράνα και Τσόκαϊ βρέθηκαν στον άξονα, με τους Μπάλτσι, Κωστή και Βέρμπιτς πίσω από τον Όζμπολτ.

Ο δε Γιάννης Πετράκης, πορεύτηκε με 3-5-2, επιλέγοντας τον Τσάβες κάτω από τα δοκάρια και τους Μπακάκη, Μλάντεν και Στάγιτς στην άμυνα. Στα χαφ βρέθηκαν οι Λιάβας, Νικολάου, Ρόα, Πέρες και Μαυρίας, με την επιθετική δυάδα να απαρτίζεται από Λαχούντ και Τετέι.

Το ματς

Στην πρώτη αξιόλογη φάση στην αναμέτρηση, οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ, με τον Τσάπρα να μπαίνει στην περιοχή από τα δεξιά, να κάνει το γύρισμα και την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα μετά από επαφή στον Νικολάου, στο 11’.

Οι φιλοξενούμενοι ανέβασαν ρυθμό μετά το 30’ και στο 38ο λεπτό έφτασαν στην ισοφάριση, όταν ο Λιάβας εκμεταλλεύτηκε το πέναλτι του κέρδισε ο Τετέι από τον Μακάνιο και ισοφάρισε από τη λευκή βούλα.

Ο Παναιτωλικός πρόλαβε να φτάσει και στην ολική ανατροπή πριν την ανάπαυλα, με τον Τετέι να βγαίνει τετ α τετ μετά από τραγικό λάθος στην αντίπαλη άμυνα, να αποφεύγει τον τερματοφύλακα και να κάνει το 2-1 στο 45+2’.

Οι γηπεδούχοι είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων στο δεύτερο μέρος, ωστόσο παρότι δημιούργησαν προϋποθέσεις για την ισοφάριση με τους Μπάλτσι (48’), Αμπού Χάνα (54’), Συμελίδη (66’) και Ρόμο (71’), δεν κατάφεραν να αποφύγουν την πρώτη τους ήττα μετά από τέσσερις αγωνιστικές.

MVP: Εξαιρετικό ματς από τον Ανδρέα Τετέι, που κέρδισε το πέναλτι με το οποίο ήρθε η ισοφάριση και εν συνεχεία πέρασε στη θέση του εκτελεστή ολοκληρώνοντας την ανατροπή.

Η... σφυρίχτρα: Δεν αντιμετώπισε προβλήματα ο Σιδηρόπουλος, που καταλόγισε άμεσα το πέναλτι στον Τετέι, μετά το μαρκάρισμα του Μακάνιο.

Οι ενδεκάδες των ομάδων

Λεβαδειακός (Ν. Παπαδόπουλος): Μακάνιο, Τσάπρας, Αμπού Χάνα, Βήχος, Λιάγκας, Κωστή, Λαμαράνα (22’ Μορέιρα), Τσόκαϊ (66’ Ρόμο), Μπάλτσι, Βέρμπιτς (64’ Συμελίδης), Όζμπολτ (83’ Πεντρόσο)

Στον πάγκο: Άνακερ, Έιμπραχαμ, Πλέγας, Εραμούσπε, Βερρής

Παναιτωλικός (Γ. Πετράκης): Τσάβες, Μπακάκης (87’ Γαλιάτσος), Μλάντεν, Στάγιτς, Μαυρίας (78’ Αγαπάκης), Νικολάου, Πέρες (78’ Κοντούρης), Λιάβας, Ρόα, Λαχούντ, Τετέι (78’ Λομόνακο)

Στον πάγκο: Παρδαλός, Μάνος, Αποστολόπουλος, Παντελάκης, Κακιώνης

