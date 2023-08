Ώρα κληρώσεων στη Νιόν για σύσσωμο το Big-5: Οι πιθανοί αντίπαλοι των ελληνικών ομάδων στα Playoffs Αθλητικά 09:05, 07.08.2023 linkedin

Στις κληρωτίδες της Νιόν μπαίνουν το μεσημέρι της Δευτέρας (7/8) οι ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και Άρης, προκειμένου να μάθουν τους πιθανούς αντιπάλους τους στα Playoffs. Δείτε τα δεδομένα