Ο Ολυμπιακός επιθυμεί να συνεχίσει τη συνεργασία του με τον αρχηγό του, Κώστα Παπανικολάου, και του έχει καταθέσει πρόταση για πρόωρη επέκταση του συμβολαίου του για ακόμη δύο χρόνια, όπως μετέφερε στον αέρα bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Νίκος Ζέρβας.

Η κίνηση αυτή έρχεται ως φυσική συνέχεια της εμπιστοσύνης και του σεβασμού που τρέφει ο σύλλογος για τον διεθνή φόργουορντ, ο οποίος αποτελεί βασικό στήριγμα στα αποδυτήρια και στο παρκέ. Με το υπάρχον συμβόλαιο να υφίσταται έως το καλοκαίρι του 2026, οι «ερυθρόλευκοι» επιθυμούν να κρατήσουν τον αρχηγό τους έως το 2027, θέλοντας να διασφαλίσουν σταθερότητα και συνέχεια στην ομάδα.

Ο Παπανικολάου παραμένει κομβικός για το πλάνο του Ολυμπιακού, όχι μόνο αγωνιστικά, αλλά και ως προσωπικότητα που συνδέεται άρρηκτα με την ταυτότητα του συλλόγου. Η πρόταση βρίσκεται ήδη στα χέρια του παίκτη, ο οποίος καλείται να αποφασίσει για το μέλλον του, με φόντο τη διάθεση και των δύο πλευρών να πορευτούν μαζί και τα επόμενα χρόνια.

Τέλος, ο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού μετέφερε και τις τελευταίες πληροφορίες που έρχονται από την Ισπανία για τον Ντόντα Χολ, τον σέντερ της Μπασκόνια που απασχολεί τους Πειραιώτες.

