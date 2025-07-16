Τον δανεισμό του Δημήτρη Λημνιού στη Φορτούνα Σιτάρντ επισημοποίησε ο Παναθηναϊκός.
Ο Έλληνας εξτρέμ θα αγωνιστεί στην ολλανδική ομάδα για την επόμενη σεζόν, με τη Φορτούνα να αναφέρει πως υπάρχει και οψιόν αγοράς του.
Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:
Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει τον δανεισμό του Δημήτρη Λημνιού στη Φορτούνα Σιτάρντ, όπου θα παραμείνει έως τον Ιούνιο του 2026.
Welkom Dimitris 💛 pic.twitter.com/TDETGuHEnz— Fortuna Sittard (@FortunaSittard) July 16, 2025
Πηγή: sport-fm.gr
