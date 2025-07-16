Τον δανεισμό του Δημήτρη Λημνιού στη Φορτούνα Σιτάρντ επισημοποίησε ο Παναθηναϊκός.

Ο Έλληνας εξτρέμ θα αγωνιστεί στην ολλανδική ομάδα για την επόμενη σεζόν, με τη Φορτούνα να αναφέρει πως υπάρχει και οψιόν αγοράς του.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει τον δανεισμό του Δημήτρη Λημνιού στη Φορτούνα Σιτάρντ, όπου θα παραμείνει έως τον Ιούνιο του 2026.

