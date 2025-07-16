Ευρωμπάσκετ U20: Η Εθνική πέταξε εκτός με 85-78 τη Φινλανδία - Πέρασε στους «8»

Καταθέτοντας ψυχή και την αδιαμφισβήτητη ποιότητα που διαθέτει ως ομάδα στα τελευταία λεπτά, η Εθνική Νέων Ανδρών λύγισε τη μαχητική Φινλανδία με 85-78 και προκρίθηκε στους «8» του Ευρωμπάσκετ U20

Η ομάδα του Κώστα Παπαδόπουλου επικράτησε δύσκολα με σκορ 85-78 της μαχητικής Φινλανδίας στο Κλειστό γυμναστήριο της Νέας Αλικαρνασσού, παίρνοντας έτσι το εισιτήριο για την οκτάδα της διοργάνωσης και συνεχίζοντας την πορεία της προς τη ζώνη των μεταλλίων!

Μετά από ένα ισορροπημένο πρώτο ημίχρονο, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας μας πάτησε «γκάζι» στο τρίτο δεκάλεπτο, εκεί όπου έφτασε μέχρι και το +15. Ωστόσο, οι φιλοξενούμενοι, όχι μόνο δεν παρέδωσαν τα... όπλα, αλλά μείωσαν μέχρι και τον πόντο στα μέσα της τέταρτης και τελευταίας περιόδου, με την Ελλάδα να καταθέτει ψυχή και ποιότητα στο παρκέ στα κρίσιμα τελευταία λεπτά και να παίρνει το πολυπόθητο ροζ φύλλο αγώνα.

Κορυφαίος για τη «γαλανόλευκη» ήταν ο Νεοκλής Αβδάλας με 23 πόντους, 8 ασίστ και 7 ριμπάουντ, με τον Αλέξανδρο Σαμοντούροφ να ακολουθεί σε απόδοση με 20 πόντους (5/14 σουτ, 10/14β.), και 9 ριμπάουντ. Πολύτιμες λύσεις έδωσαν ακόμη οι Στέφανος Σπάρταλης (11π., 6ρ.), Λευτέρης Λιοτόπουλος (11π., 5ρ.) και ο Ανδρέας Πατρίκης (6π., 6ρ., 2ασ.). Για τους Φινλανδούς, ξεχώρισε ο Έλμερι Άμπι με 22 πόντους, 7 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

Πλέον, η Εθνική μας ομάδα περιμένει να μάθει αργότερα τον βράδυ τον αντίπαλό της στον αυριανό προημιτελικό (17/07, 18:00), ο οποίος και θα προέλθει από την αναμέτρηση της Γαλλίας με το Βέλγιο.

Το ματς:

Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ξεκίνησε το παιχνίδι για την Εθνική μας ομάδα, η οποία χάρη στο τρίποντο του Τουλιάτου και τα δίποντα του Αβδάλα και του Σπάρταλη, προηγήθηκε με 7-1 στο πρώτο τρίλεπτο. Η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη, αφού, το δυναμικό παιχνίδι των Φινλανδών, σε συνδυασμό με τη δική μας επιθετική αστοχία, επέτρεψαν στους φιλοξενούμενους να μειώσουν σε 8-7 στο 6ο λεπτό, σκοράροντας μάλιστα μόνο με βολές! Με ένα γρήγορο 6-0 σερί, η Φινλανδία πέρασε μπροστά στο σκορ για πρώτη φορά στο ματς, κάνοντας το 13-10 ένα λεπτό αργότερα, προτού, έρθει η «γαλανόλευκη» αντίδραση και με ένα ξέσπασμα στο τελευταίο δίλεπτο δια χειρός Λιοτόπουλου και Αβδάλα, η Ελλάδα, έκλεισε την πρώτη περίοδο στο +4 και το 19-15, χάρη και στο μεγάλο buzzer beater τρίποντο του 19χρονου πρώην γκαρντ του Περιστερίου.

Με τον Αλέξανδρο Σαμοντούροφ να μπαίνει και εκείνος στην εξίσωση του αγώνα και να πετυχαίνει τους πρώτους του πόντους, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας μας προηγήθηκε με 23-17, στο ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου. Παρ' όλα αυτά, όποτε πήγαινε η Εθνική μας ομάδα να ξεφύγει στο σκορ, η Φινλανδία δήλωνε «παρούσα», παραμένοντας μέσα στο παιχνίδι. Με τους Άμπι και Αμζίλ να βρίσκουν τον δρόμο προς το ελληνικό καλάθι, το σύνολο του Μίκο Τούπαμακι, μείωσε στον πόντο (25-24) στο 14', με τους Λιοτόπουλο και Παρασκευόπουλο να απαντούν με δύο σουτ πίσω από τα 6,75μ., για το +7 και το 31-24, δύο λεπτά αργότερα. Οι φιλοξενούμενοι ωστόσο, αποδείχθηκαν «σκληρά καρύδια» και χάρι στο physical game τους, παρέμειναν κοντά στο σκορ, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια με το σκορ στο 37-33.

Αρκετά διαφορετικό ήταν το σκηνικό στο τρίτο δεκάλεπτο, με τους παίκτες του Κώστα Παπαδόπουλου να «καθαρίζουν» το μυαλό τους στην ανάπαυλα και να μπαίνουν αρκετά δυναμικά στο δεύτερο ημίχρονο και στις δύο πλευρές του παρκέ. Με τους Νεοκλή Αβδάλα και Αλέξανδρο Σαμοντούροφ να ηγούνται στο επιθετικό σκέλος, κλείνοντας την περίοδο με 7 και 8 πόντους αντίστοιχα, η Ελλάδα κατάφερε να κυριαρχήσει απόλυτα στο ματς και με ένα εντυπωσιακό σερί 13-1 μέσα σε τέσσερα λεπτά, να εκτοξεύσει τη διαφορά στο +15 και το 54-39 στο 27'! Με ένα γρήγορο 9-0 σερί, η Φινλανδία μείωσε στους έξι (54-48) ένα λεπτό μετά, ωστόσο, οι Σαμοντούροφ και Αβδάλας με ένα δίποντο ο κάθε ένας και μια εξαιρετική άμυνα έκαστος, έκλεισαν την περίοδο στο +10 και το 58-48 για την Εθνική μας.

Στην τέταρτη και τελευταία περίοδο, η Φινλανδία έπαιξε το τελευταίο της.. χαρτί. Με αντεπίθεση διαρκείας και μεγάλα σουτ των Άμπι, Λίντμπεργκ και Αμζίλ, μείωσε στον πόντο για το 69-68 στο 35ο λεπτό. Παρά την απώλεια του +15, η Εθνική μας δεν έχασε τη συγκέντρωσή της και με πολυφωνία στην επίθεση και μεγάλες άμυνες, κατάφερε να χτίσει μια διαφορά ασφαλείας μέχρι το φινάλε, με τον Σαμοντούροφ να πετυχαίνει ένα εκπληκτικό κάρφωμα για το 80-72 στο 39', κλειδώνοντας ουσιαστικά τη νίκη. Μια νίκη, που ήρθε εν τέλει με το τελικό 85-78.

Τα δεκάλεπτα: 19-15, 37-33, 58-48, 85-78.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.