Φανέλα με βαριά κληρονομιά… Το νούμερο «10» θα κοσμεί πλέον την πλάτη του Λαμίν Γιαμάλ, με την Μπαρτσελόνα να γνωστοποιεί την είδηση με έναν εντυπωσιακό τρόπο.

Δύο εκπληκτικά βίντεο, το ένα εξ αυτών με έναν καλλιτέχνη να φτιάχνει ένα γκράφιτι με τον 18χρονο ταλαντούχο εξτρέμ και δίπλα να αποτυπώνει το νούμερό του, το οποίο εμπεριέχει τη φιγούρα του Γιαμάλ σε διάφορα στιγμιότυπα.

Ασφαλώς, το ιστορικό αυτό νούμερο το έχουν φορέσει τεράστιες προσωπικότητες και μερικοί από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές των Καταλανών. Ο Λιονέλ Μέσι πρώτα απ’ όλα, αλλά και παίκτες όπως οι Τζιοβάνι, Ριβάλντο, Ρικέλμε, Ρομάριο, Γκουαρντιόλα και Μαραντόντα μεταξύ άλλων…

