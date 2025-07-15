Ολυμπιακός: Βελτιωμένη πρόταση στον Λαρεντζάκη, ζήτησε χρόνο ο παίκτης

Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη, με τις δύο πλευρές να συμφωνούν σε παράταση των συζητήσεων, καθώς υπάρχει κοινή επιθυμία για συνέχιση της συνεργασίας τους, όπως υπογράμμισε ο Νίκος Ζέρβας στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.



Η σημερινή ημέρα (15/7) ήταν η καταληκτική προθεσμία για την ενεργοποίηση του όρου opt-out από πλευράς Ολυμπιακού, που θα του επέτρεπε να αποδεσμεύσει τον παίκτη στον τρίτο χρόνο του συμβολαίου του. Ωστόσο, οι «ερυθρόλευκοι», θυμίζουμε, επέλεξαν να καταθέσουν πρόταση ανανέωσης, με μειωμένες αποδοχές, αλλά μεγαλύτερη χρονική διάρκεια.

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης άκουσε την πρόταση και, να εξετάσει ενδεχομένως και άλλες προτάσεις από την αγορά, και να καταλήξει στην τελική του απόφαση.Ο Ολυμπιακός έκανε δεκτό το αίτημα του παίκτη, με την τελική απάντηση να αναμένεται μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Παρότι δεν αναμένεται σημαντική διαφοροποίηση στην πρόταση του συλλόγου, οι δύο πλευρές δείχνουν διατεθειμένες να εξαντλήσουν κάθε περιθώριο για να συνεχίσουν μαζί.

