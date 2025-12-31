«Ερυθρόλευκο» ενδιαφέρον είχαν οι δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη μετά το μεγάλο «διπλό» της Μονακό στην έδρα της Μπαρτσελόνα για τη 19η αγωνιστική της Ευρωλίγκας.



Ο «Kill-Bill» ερωτήθηκε από τους Καταλανούς για το σοβαρό ενδιαφέρον που είχε δείξει η ομάδα της Βαρκελώνης το 2015 για να τον κάνει δικό της.



«Τελείωνε το συμβόλαιό μου και υπήρχε ενδιαφέρον για εμένα. Είχαν γίνει συζητήσεις, όμως στο τέλος της ημέρας εκείνη την περίοδο η καρδιά μου ανήκε στον Ολυμπιακό. Έμεινα εκεί γιατί όλοι ξέρουν ότι αγαπώ αυτήν την ομάδα, έπαιξα πολλά χρόνια γι' αυτήν την ομάδα, 11 χρόνια. Η καρδιά μου, μου είπε να μείνω στον Ολυμπιακό για την υπόλοιπη καριέρα μου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο θρύλος της διοργάνωσης και νυν τεχνικός της Μονακό.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.