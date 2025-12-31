Οι Σέλτικς επικράτησαν 129-119 των Τζαζ στη Γιούτα. Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Γουάιτ, ο οποίος σημείωσε 27 (με τους 13 στην τελευταία περίοδο), είχε μόλις ένα λάθος σε 36 λεπτά συμμετοχής, αλλά το εντυπωσιακό είναι ότι ο ύψους 1.93 μ. γκαρντ μοίρασε επτά τάπες. Ασφαλώς και πρόκειται για προσωπικό ρεκόρ. Ο Μπράουν είχε 23 πόντους και 10 ασίστ, ενώ οι Σάιμονς και Πρίτσαρντ πέτυχαν από 20 και 18 πόντους αντίστοιχα.



Για λογαριασμό των Τζαζ ξεχώρισε με 37 πόντους ο Κεγιόντε Τζορτζ (7/12 δίποντα, 6/12 τρίποντα, 5/6 βολές, 6 ριμπάουντ, 7 ασίστ), ενώ άξιοι συμπαραστάτες ήταν Νούρκιτς (26π., 8ριμπ, 8ασ) και Μάρκανεν (22π, 9 ριμπ.).

38-31, 64-59, 96-99, 119-129Οι Σίξερς λύγισαν στην παράταση με 139-136 (128-128 κανονική διάρκεια) τους Γκρίζλις στο Μέμφις. Ήρωας για τους νικητές ήταν ο Βι Τζέι Έντζκομπ, ο οποίος με τρίποντο λίγο πριν την εκπνοή έγειρε την πλάστιγγα υπέρ των φιλοξενούμενων. Ο rookie των Σίξερς ήταν ούτως ή άλλως πολύ καλός με 25 πόντους (5/11 δίποντα, 5/10 τρίποντα), 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 4 κλεψίματα σε 41 λεπτά συμμετοχής.Ο Εμπίντ είχε 34 πόντους, 10 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ άλλους τόσους σημείωσε ο Ταϊρίς Μάξι.Ο Κάουαρντ είχε (28 πόντους, με 16 ριμπάουντ, 4 ασίστ, αλλά δεν βρήκε στόχο στο buzzer beater για να στείλει το ματς σε δεύτερη παράταση και κάπως.Μεγάλη νίκη με 128-106 επί των Λέικερς στο Λος Άντζελες πέτυχαν οι Πίστονς, κάνοντας τρομερή τέταρτη περίοδο με 32-18. Ο Κάνινγχαμ με 27 πόντους και 11 ασίστ σε 33 λεπτά ξεχώρισε από την πλευρά των νικητών. Ο Ντόντσιτς είχε 30 πόντους (6/11 δίποντα, 3/11 ρίποντα) με 11 ασίστ και 5 ριμπάουντ, αλλά και 8 λάθη.Ισοπεδωτικοί ήταν οι Κλίπερς απέναντι στους Κινγκς, επικρατώντας 131-90 εντός έδρας. Ο Λέοναρντ είχε 33 πόντους, 5 ασίστ, 5 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα, με τον Χάρντεν 21 πόντους. Από την πλευρά των ηττημένων ο Κλίφορντ είχε 18 πόντους, ενώ 11 πόντους και 4 ασίστ ο Σρέντερ. Με τον Γουέστμπρουκ να έχει 12 πόντους και 4 ασίστ.

