Παναθηναϊκός: Ο απαραίτητος Σλούκας σε ένα ντέρμπι… ειδικών συνθηκών

Ο Κώστας Σλούκας εδώ και σχεδόν μία τριετία αποτελεί έναν από τους πιο κομβικούς παίκτες στο ρόστερ του Παναθηναϊκού. Τι και αν βαδίζει πλέον στα 36 του χρόνια έχοντας ένα γεμάτο καλοκαίρι στην πλάτη του;

Ο αρχηγός του Τριφυλλιού δείχνει πιο ώριμος από ποτέ και μέχρι στιγμής διανύει μία τρομερή σεζόν. Όταν η μπάλα «καίει» εκείνος φωνάζει παρών και μετράει 10,3 πόντους ανά αγώνα στην Ευρωλίγκα μαζί με ακόμα 5,6 ασίστ για μόλις 0,9 λάθη.

