Για την άγρια επίθεση που δέθηκε στη Σερβία, μετά τη νίκη του στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος kickboxing, μίλησε ο Γιάννης Τσουκαλάς.

Λίγο μετά το τέλος του αγώνα, περίπου 50 Σέρβοι φίλαθλοι εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο και επιτέθηκαν στον Έλληνα αθλητή. Μάλιστα, ο αδελφός του αντιπάλου του, του Σέρβου αθλητή Βαχίτ Κιτσάρα, τον χτύπησε στο πρόσωπο, τη στιγμή που είχε γονατίσει για να προσευχηθεί.

«Δυστυχώς, έγινα γνωστός και "viral" για τους λάθος λόγους. Παρόλα αυτά αφού γυρίσαμε όλοι ασφαλείς, αυτό μου αρκεί για αρχή. Παλεύω πολλά χρόνια για αυτή τη διάκριση», είπε ο Γιάννης Τσουκαλάς, μιλώντας στο Mega.

Παράλληλα εξήγησε πώς έγινε το επεισόδιο.

«Δεν περίμεναν ότι θα κερδίσω και μου επιτέθηκαν. Δεν περίμεναν αυτό το αποτέλεσμα με τίποτα. Εκεί είναι που έχασαν την ψυχραιμία τους» είπε στην αρχή και συνέχισε:

«Ημουν επιβλητικός από την αρχή, έδειξα την ανωτερότητά μου πάνω στο ρινγκ. Σιγά σιγά αυτοί γίνονταν πιο θερμοί. Στον τρίτο γύρο που κατάφερα να τον ρίξω κάτω (τον Κιτσάρα), μπαίνει μέσα στο ρινγκ ο αδερφός του και με χτύπησε και μπήκε και ο προπονητής μου που χάρηκε πάρα πολύ. Δεν κάναμε κάτι άλλο. Είδα να έρχεται ένα μέρος της κερκίδας κατά πάνω μας και έκανα νόημα να με κατεβάσουν. Έσκυψα για να δείξω τον σεβασμό μου, που πάντα το κάνω πάντα είτε χάσω είτε κερδίσω», επεσήμανε.

«Δεν έκανα κάποια αντιαθλητική κίνηση σε βάρος του αντιπάλου μου, το αντίθετο μάλιστα. Η διαιτησία ευνοούσε τον αντίπαλο παίκτη, ήταν και μέσα στην έδρα του με το δικό του κοινό και τον είχαν και τοπικό ήρωα. Μόνο ευνοημένος δεν ήμουν…», δήλωσε, μεταξύ άλλων.

Ο Έλληνας πρωταθλητής είπε στη συνέχεια ότι κάποια στιγμή φοβήθηκε για τη ζωή του, καθώς αυτή η άγρια επίθεση ήταν κάτι πρωτόγνωρο «ακόμα και στο δικό μας το άθλημα».

«Έγιναν όλα τόσο γρήγορα που δεν πρόλαβα να συνειδητοποιήσω καλά καλά, μετέπειτα κατάλαβα πόσο σοβαρό ήταν αυτό. Αμέσως έπεσα κάτω και με κλωτσούσαν, δεν ξέρω αν ήταν 20-30 ή 70 άτομα. Είπα από μέσα μου "υπομονή" μέχρι να τελειώσει, γιατί με την αδρεναλίνη δεν καταλαβαίνεις τόσο τον πόνο. Όμως, όσο περνούσε η ώρα, αναρωτιόμουν αν θα σοβαρέψει το πράγμα. Πάντως διατήρησα την ψυχραιμία μου».

Όπως είπε ο Γιάννης Τσουκαλάς, έχουν γίνει πολλές συλλήψεις από τη Σερβική αστυνομία ενώ οι εμπλεκόμενοι έχουν ήδη τιμωρηθεί από την Ομοσπονδία kickboxing.

«Τώρα προσπαθώ να ηρεμήσω. Αυτές τις μέρες προσπαθώ με τις σωστές κινήσεις και τους σωστούς ανθρώπους πώς πρέπει να κινηθώ αναφορικά με το νομικό κομμάτι» κατέληξε ο Έλληνας πρωταθλητής.

