Ιστορική επανασύνδεση στο ΟΑΚΑ σε ματς-γιορτή! Απόψε στις 22:00 (sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM, Cosmote Sport 3) ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τη Ρόμα στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της League Phase του Εuropa League, έχοντας εξασφαλισμένη τη συμμετοχή του στα playoffs! Οι «πράσινοι» θέλουν νίκη γοήτρου για να τονώσουν την ψυχολογία τους, αλλά και να έχουν το καλύτερο πλασάρισμα στην ενδιάμεση φάση.

Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ, παρότι ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο στο 2026, με νίκες 3-0 επί του Άρη και του Πανσερραϊκού για πρωτάθλημα και Κύπελλο αντίστοιχα, τα πράγματα δεν κύλησαν ομαλά στη συνέχεια, καθώς ακολούθησε η βαριά ήττα από την ΑΕΚ στο ντέρμπι, αλλά και η λευκή ισοπαλία με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι.

Παρόλα αυτά, φορώντας το ευρωπαϊκό του «κοστούμι» ο Παναθηναϊκός, αλλάζει τελείως μορφή, καθώς την προηγούμενη εβδομάδα, έφυγε με το 1-1 από τη Βουδαπέστη και την έδρα της Φερεντσβάρος, εξασφαλίζοντας το εισιτήριο για την επόμενη φάση.

Η προετοιμασία όμως για την ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ μόνο φυσιολογικά δεν έχει κυλήσει. Ο Ισπανός τεχνικός, εκτός των νέων μεταγραφικών αποκτημάτων που δεν μπορούν να μπουν στην ευρωπαϊκή λίστα, αλλά και όσων αποχώρησαν με μεταγραφή, έχει τον πονοκέφαλο των απουσιών, πολλών παικτών. Συγκεκριμένα, εκτός είναι οι οι Τσιριβέγια, Τζούριτσιτς, Ντέσερς, Πελίστρι που ακολούθησαν θεραπεία, ο Καλάμπρια που ταλαιπωρείται από ίωση, αλλά και ο τιμωρημένος Κάρολ Σφιντέρσκι. Έτσι ο Ισπανός τεχνικός, επέλεξε να ρίξει στη μάχη ποδοσφαιριστές από τη λίστα Β', εις εκ των οποίων Κάτρης, Καλοσκάμης, Σκαρλατίδης, Βύντρα και Τερζής.

Στην αποστολή βρίσκονται οι: Λαφόν, Κότσαρης, Γείτονας, Κάτρης, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Πάλμερ -Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Ταμπόρδα, Κώτσιρας, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Καλοσκάμης, Σκαρλατίδης, Τερζής, Βύντρα.

