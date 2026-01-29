Λίγο μετά τις 13:00 προσγειώθηκε στη Θεσσαλονίκη ερχόμενο από το αεροδρόμιο της Τιμισοάρα το μεσημέρι της Πέμπτης (29/1) το αεροπλάνο του ΕΚΑΒ, επαναπατρίζοντας στην Ελλάδα τους δύο από τους τρεις τραυματίες της φονικής σύγκρουσης των φιλάθλων του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία. Η πτήση προς το αεροδρόμιο «Μακεδονία» διήρκεσε περίπου 3 ώρες.

Oι δύο τραυματίες έχουν μεταφερθεί για εξετάσεις και νοσηλεία στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, το οποίο τους υποδέχτηκε περίπου στις 2 το μεσημέρι.

Η στιγμή της άφιξης των δύο τραυματιών στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου

Η στιγμή που ο 20χρονος Κωνσταντίνος και ο 28χρονος Μάριος, οπαδοί του ΠΑΟΚ, τραυματίες και επιζώντες του πολύνεκρου τροχαίου στη Ρουμανία, φτάνουν στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου».

Υπενθυμίζεται πως ο 28χρονος που ήταν ο πιο ελαφρά τραυματισμένος πήρε εξιτήριο χθες και θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη μαζί με τον 20χρονο που έχει τραυματισθεί στο κεφάλι. Ο δεύτερος θα συνεχίσει τη νοσηλεία του στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Γεωργιάδης: «Παρουσίασε επιπλοκές ο τρίτος ασθενής και χειρουργήθηκε»

Για την κατάσταση του τρίτου πολυτραυματία οπαδού του ΠΑΟΚ, που χειρουργήθηκε επιτυχώς μετά από τα κατάγματα που υπέστη σε αυχένα και σπονδυλική στήλη, μίλησε νωρίτερα ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο υπουργός Υγείας δήλωσε στον ΣΚΑΪ ότι θα αναχωρήσει με ασφάλεια για την Ελλάδα όταν θα δώσουν έγκριση οι γιατροί.

«Αν ήταν στο αεροπλάνο την ώρα εκείνη ενδεχομένως να είχε νευρολογικό πρόβλημα τώρα. Το χειρουργείο πήγε πολύ καλά», υπογράμμισε ο υπουργός Υγείας, αναφερθείς στην κκατάσταση υγείας των τριών φιλάθλων τραυματιών του ΠΑΟΚ.

Στις εικόνες που κατέγραψε ο ΣΚΑΪ φαίνεται η έξοδος από το νοσοκομείο του 20χρονου Κώστα, ο οποίος έχει τραυματιστεί στο κεφάλι. Ο δεύτερος τραυματίας που έρχεται στην Ελλάδα είναι ο 28χρονος Μάριος.

Ένας επίσης 20χρονος (Κώστας), ο οποίος εγχειρίστηκε χθες, δεν πετά σήμερα για τη Θεσσαλονίκη.

«Έχει χτυπήσει στο κεφάλι. Είναι σοκαρισμένος, όπως είμαστε και όλοι. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Οδεύουμε προς το καλύτερο. Να ευχηθούμε συλλυπητήρια στις υπόλοιπες οικογένειες. Έχει ο Θεός», δήλωσε ο πατέρας του 20χρονου.

Απογειώθηκε από την Ελευσίνα το C-130 για τον επαναπατρισμό των 7 σορών

Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες, με ειδική πτήση της Πολεμικής Αεροπορίας θα επιστρέψουν σήμερα νωρίς το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη και οι 7 σοροί των οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο φονικό τροχαίο στη Ρουμανία.

Δείτε ΕΔΩ live την πορεία της πτήσης

Την ίδια ώρα, 250 οπαδοί του «Δικέφαλου του Βορρά» από τις αποστολές που επιστρέφουν από τη Γαλλία μετά την απόφαση να μην παρευρεθούν στο παιχνίδι της Πέμπτης στη Λυών, πέρασαν από το σημείο του δυστυχήματος. Αμέσως μετά επισκέφθηκαν το νοσοκομείο που νοσηλεύονται οι τρεις οπαδοί και αντιπροσωπεία τους από τέσσερα άτομα συναντήθηκαν με τη διεύθυνση του Νοσοκομείου και ενημερώθηκαν για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών.

Σημειώνεται πως, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, την ευθύνη για τη διαδικασία φέρουν οι ρουμανικές Αρχές, οι οποίες ωστόσο – όπως τονίζεται - επιδεικνύουν υψηλό βαθμό ευαισθησίας, ενώ η συνεργασία τους με την ελληνική διπλωματία χαρακτηρίζεται έως τώρα εξαιρετική. Παρά τις δυσκολίες που συνεπάγεται μια τόσο σύνθετη και λεπτή διαδικασία, επικρατεί συγκρατημένη αισιοδοξία ότι όλα θα εξελιχθούν ομαλά μέχρι τέλους.

Όπως επισημαίνουν αρμόδιες πηγές του υπουργείου Εξωτερικών στο skai.gr, «δεν πρόκειται για μια εύκολη υπόθεση», ωστόσο η προσπάθεια που καταβάλλεται είναι «ανθρώπινα ό,τι είναι δυνατόν», με μοναδικό γνώμονα την ταχεία και αξιοπρεπή επιστροφή των θυμάτων στην Ελλάδα. Στο υπουργείο υπάρχει πλήρης επίγνωση του ανείπωτου πόνου που βιώνουν οι οικογένειες και οι συγγενείς των επτά νέων ανθρώπων.

«Γνωρίζουμε ότι το μόνο που ζητούν οι οικογένειες είναι να γαληνέψουν οι ψυχές των παιδιών τους και να τα θάψουν όπως τους αξίζει», αναφέρουν χαρακτηριστικά οι ίδιες πηγές, υπογραμμίζοντας ότι η διαχείριση της υπόθεσης γίνεται με απόλυτο σεβασμό και διακριτικότητα.

Στο διπλωματικό σκέλος, η επικοινωνία του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Ρουμάνο ομόλογό του είχε, σύμφωνα με πληροφορίες, κυρίως ενημερωτικό χαρακτήρα, στο πλαίσιο της στενής συνεννόησης που υπάρχει μεταξύ των δύο πλευρών από την πρώτη στιγμή της τραγωδίας.

Την ίδια ώρα, η ελληνική πρεσβεία στο Βουκουρέστι και τα προξενικά στελέχη παραμένουν σε διαρκή επαφή τόσο με τις ρουμανικές Αρχές όσο και με τους συγγενείς των θυμάτων, παρέχοντας κάθε δυνατή συνδρομή μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας επαναπατρισμού.

