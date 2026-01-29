Βαθμολογία UEFA: Ακόμη πιο κοντά στην 10η θέση η Ελλάδα

Η ονειρεμένη σεζόν για το ελληνικό ποδόσφαιρο συνεχίστηκε με την πρόκριση του Ολυμπιακού στα playoffs του Champions League.
Με τη νίκη επί του Άγιαξ (1-2) και το πριμ πρόκρισης, η Ελλάδα κέρδισε επιπλέον 750 βαθμούς και ανέβηκε στους 45.612, απέχοντας πλέον λίγο από τη δέκατη Τσεχία, που έχει 46.325 βαθμούς και συνεχίζει όμως με τρεις ομάδες στην Ευρώπη (ενώ η Ελλάδα έχει τέσσερις). Παράλληλα, αυξήθηκε η διαφορά από τη δωδέκατη Πολωνία, που είναι στους 44.625 βαθμούς, με τρεις εκπροσώπους να συνεχίζουν.
Ακόμη κι αν η Ελλάδα δεν καταφέρει να πάρει από φέτος τη δέκατη θέση, θα έχει βάλει γερά θεμέλια για να τα καταφέρει την επόμενη σεζόν, εφόσον φυσικά οι ομάδες μας είναι συνεπείς στην ευρωπαϊκή τους παρουσία.
10η θέση
Πρωταθλητής: Απευθείας στο League Stage του Champions League
Κυπελλούχος: Playoffs Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
11-12η θέση
Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: Playoffs Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
13η-14η θέση
Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
15η θέση
Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
16η-22η θέση
Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: 1ος προκριματικός Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Conference League
Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League
Τέταρτος: -
- Champions League: Οι πιθανοί αντίπαλοι του Ολυμπιακού στα play off - Οι ομάδες που προκρίθηκαν στους «16» και τα «ζευγαρώματα» στα νοκ άουτ
- Champions League: Υπέταξε 1-2 τον Άγιαξ και πέρασε στην ενδιάμεση φάση ο Ολυμπιακός
- «Πόλεμο» στην πειρατεία η La Liga: Αμείβει με 50 ευρώ όσους αναφέρουν πειρατικές μεταδόσεις
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.