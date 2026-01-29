Βαθμολογία UEFA: Ακόμη πιο κοντά στην 10η θέση η Ελλάδα

Η ονειρεμένη σεζόν για το ελληνικό ποδόσφαιρο συνεχίστηκε με την πρόκριση του Ολυμπιακού στα playoffs του Champions League.

Με τη νίκη επί του Άγιαξ (1-2) και το πριμ πρόκρισης, η Ελλάδα κέρδισε επιπλέον 750 βαθμούς και ανέβηκε στους 45.612, απέχοντας πλέον λίγο από τη δέκατη Τσεχία, που έχει 46.325 βαθμούς και συνεχίζει όμως με τρεις ομάδες στην Ευρώπη (ενώ η Ελλάδα έχει τέσσερις). Παράλληλα, αυξήθηκε η διαφορά από τη δωδέκατη Πολωνία, που είναι στους 44.625 βαθμούς, με τρεις εκπροσώπους να συνεχίζουν.

Ακόμη κι αν η Ελλάδα δεν καταφέρει να πάρει από φέτος τη δέκατη θέση, θα έχει βάλει γερά θεμέλια για να τα καταφέρει την επόμενη σεζόν, εφόσον φυσικά οι ομάδες μας είναι συνεπείς στην ευρωπαϊκή τους παρουσία.

10η θέση

Πρωταθλητής: Απευθείας στο League Stage του Champions League

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

11-12η θέση

Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

13η-14η θέση

Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

15η θέση

Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

16η-22η θέση

Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 1ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Conference League

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: -

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.