Αταμάν: Συλλυπητήρια στην οικογένεια του ΠΑΟΚ - Να μην τους αφήσουμε να τρέξουν

Τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του ΠΑΟΚ και σε όλο τον ελληνικό αθλητισμό για το δυστύχημα στη Ρουμανία εξέφρασε ο Εργκίν Αταμάν στην αρχή των δηλώσεων που έκανε κατά την αναχώρηση του Παναθηναϊκού AKTOR για τη Γαλλία.

«Πρώτα από όλα, συλλυπητήρια για τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους. Στην Ελλάδα, όλοι οι οπαδοί ακολουθούν τις ομάδες τους σε όλη την Ευρώπη. Συλλυπητήρια λοιπόν στην οικογένεια του ΠΑΟΚ και στον ελληνικό αθλητισμό», ανέφερε αρχικά και στη συνέχεια μίλησε για την αναμέτρηση που έχουν μπροστά τους οι πράσινοι.

«Το παιχνίδι με τη Βιλερμπάν είναι σίγουρα επικίνδυνο. Έχουν δύο νέους παίκτες και έχουν ξεκινήσει καλά. Επιπροσθέτως, στην έδρα τους παίζουν για τη νίκη μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο. Παλεύουν.

Όσο για εμάς, αυτή τη σεζόν δυστυχώς χάσαμε πολλά παιχνίδια κόντρα σε ομάδες που δεν έχουν καλή θέση. Επομένως, θέλουμε τα μεγάλα παιχνίδια κόντρα στις ομάδες που βρίσκονται ψηλά.

Χάσαμε στο Μόναχο και στη Μακάμπι που είναι χαμηλά. Είναι σημαντικό το ματς με τη Βιλερμπάν. Είτε παίζεις με τη Βιλερμπάν, είτε με τη Ρεάλ, η νίκη έχει την ίδια βαρύτητα.

Έχουν πολύ επικίνδυνους σκόρερ. Ο Γουότσον και ειδικά ο Ερτέλ όταν είναι στο παιχνίδι οργανώνει, τους ψηλούς που είναι αθλητικοί.

Η άμυνα είναι σημαντική, αλλά στην επίθεση, χωρίς τον Ναν πρέπει να βρούμε τις λύσεις. Αυτό θα είναι το κλειδί. Να μην τους αφήσουμε να τρέξουν και να σκοράρουν στο fast break».

