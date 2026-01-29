Λιόν – ΠΑΟΚ: Με το μυαλό στις 7 ψυχές και… υποχρέωση να παίξει ποδόσφαιρο

Ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται από τη Λιόν (22:00, CosmoteSport4 HD, bwinΣΠΟΡ FM 94,6, sport-fm.gr) σε ένα παιχνίδι τρομερά ειδικών συνθηκών για το φινάλε της League Phase του Europa League.

Κι αυτό διότι ουδείς στο ασπρόμαυρο «στρατόπεδο» έχει μυαλό και διάθεση για ποδόσφαιρο, αλλά από τη στιγμή που το επέβαλε η UEFA, οφείλουν άπαντες έστω για 90’ να γυρίσουν τον διακόπτη και να προσπαθήσουν να φερθούν ως επαγγελματίες. Παρ’ όλα αυτά, πόσο εύκολο είναι, από τη στιγμή που έχουν χαθεί 7 ψυχές στην άσφαλτο, στη διαδρομή για να στηρίξουν την αγαπημένη τους ομάδα;

Το πένθος είναι βαρύ, ο σύλλογος της Θεσσαλονίκης και το ελληνικό ποδόσφαιρο βιώνουν άλλη μια τεράστια τραγωδία με παιδιά που πήγαν να σταθούν στο πλευρό της ομάδας τους και δεν θα γυρίσουν ποτέ ξανά πίσω στα σπίτια τους και τις οικογένειές τους…

Όπως τόνισαν οι Λόβρεν και Λουτσέσκου, τη στιγμή που οι ποδοσφαιριστές με τον δικέφαλο στο στήθος θα πατήσουν τον αγωνιστικό χώρο του Groupama Stadium, θα πρέπει να βρουν τους εαυτούς τους και τη φόρμα με την οποία ήξεραν πριν από το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία, ότι θα έφταναν στη Γαλλία.

Ο ΠΑΟΚ, πάντως, που δεν θα έχει τους οπαδούς του στο πλευρό του από τη στιγμή που αποφασίστηκε να παραμείνει κλειστή η εξέδρα των φιλοξενούμενων σε ένδειξη πένθους, αλλά και τιμής της μνήμης των αδικοχαμένων, έχει ακόμα πιθανότητες για την 8άδα του Europa League.

Εξασφαλισμένη η παρουσία στα Playoffs, αλλά υπάρχει και σενάριο που στέλνει την ομάδα του Λουτσέσκου στους 8 καλύτερους της League Phase του Europa League. Με νίκη επί της Λιόν και συνδυασμό αποτελεσμάτων. Ρεαλιστικό; Ίσως όχι. Πιθανό; Όλα είναι πιθανά…

