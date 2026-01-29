Στο «κόκκινο» η αντιπαράθεση ΝΔ - ΠΑΣΟΚ για τα Ίμια

Της Δέσποινας Βλεπάκη

«Κόκκινο» χτύπησε η αντιπαράθεση μεταξύ ΝΔ - ΠΑΣΟΚ για τα Ίμια μετά από μια φράση για «γκριζάρισμα του Αιγαίου» που εκστόμισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης από το βήμα της Βουλής, με αρκετά επεισόδια να ακολουθούν μέχρι το «άδειασμα» του βουλευτή της ΝΔ από τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη.

«Το ιδεολόγημα της Τουρκίας περί γκρίζων ζωνών είναι απολύτως ανυπόστατο. Δεν έχει καμία απολύτως βάση και νομικό επιχείρημα. Η πάγια εθνική μας θέση είναι ότι το διεθνές δίκαιο έχει ξεκάθαρη τοποθέτηση. Δεν συζητούμε κανένα ζήτημα εθνικής κυριαρχίας. Καμία κυβέρνηση, κανένας υπουργός δεν πρόκειται να αποστεί από τη βασική αυτή θέση», ξεκαθάρισε σε δήλωσή του ο υπουργός Εξωτερικών.

Με ανακοίνωση του το ΠΑΣΟΚ ζητά από τον πρωθυπουργό να απομακρύνει τον κ. Μακάριο Λαζαρίδη από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου.

«...Εκτός, φυσικά, αν συμφωνεί με εκείνον...Οι διχαστικές και εθνικά επικίνδυνες δηλώσεις του κ. Μακάριου Λαζαρίδη σήμερα στη Βουλή αναπαράγουν όχι μόνο ακροδεξιά ρητορική αλλά την ίδια την προπαγάνδα και τις παράνομες διεκδικήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο», σημειώνουν από τη Χαριλάου Τρικούπη.

Σφοδρή επίθεση στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ εξαπέλυσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης: «Καλώ τον πρωθυπουργό και τον υπουργό Εξωτερικών άμεσα να αποδοκιμάσουν τις επικίνδυνες για τα εθνικά μας συμφέροντα δηλώσεις του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριου Λαζαρίδη, ο οποίος είχε το θράσος να ξεφύγει από κάθε όριο σεβασμού της πατρίδας, λέγοντας ότι υπάρχει «γκριζάρισμα» στο Αιγαίο Πέλαγος και με αυτόν τον τρόπο αποδέχθηκε και αναπαράγει την προπαγάνδα της Τουρκίας. Ντροπή, κ. Λαζαρίδη. Όλα έχουν ένα όριο», σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της Βουλής.

Είχε προηγηθεί σφοδρή αντιπαράθεση στην Ολομέλεια ανάμεσα στον Μακάριο Λαζαρίδη και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ Παύλο Χρηστίδη.

Ο Μακάριος Λαζαρίδης επιχειρώντας να υπερασπιστεί την πολιτική της κυβέρνησης, σημείωσε ότι «έχει μεγαλώσει την Ελλάδα» και την έχει θωρακίσει με υπερσύγχρονα οπλικά συστήματα, όπως η φρεγάτα «Κίμων». Επικαλούμενος, μάλιστα, πρόσφατο ντοκιμαντέρ, σημείωσε ότι αποδεικνύεται πως η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ το 1996, ήτοι πριν από 30 χρόνια, στην κρίση των Ιμίων, «ήταν τραγική, μοιραία και άβουλη, οδηγώντας στο γκριζάρισμα του Αιγαίου με τις ενέργειες που έκανε εκείνες τις ημέρες». Άμεση ήταν η αντίδραση του Παύλου Χρηστίδη ο οποίος ζήτησε από τον Μακάριο Λαζαρίδη να ανακαλέσει.

«Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ αναφέρθηκε σε γκριζάρισμα των Ιμίων. Επειδή εμείς αλλά και ολόκληρος ο ελληνικός λαός αντιλαμβάνεται ότι τα Ίμια είναι ελληνική επικράτεια, και αυτό είναι κάτι αδιαμφισβήτητο, το έχουν υπερασπιστεί εκατομμύρια Ελλήνων με το αίμα τους, και χιλιάδες πολίτες στο εσωτερικό και το εξωτερικό της χώρας, θα του ζητήσω να ανακαλέσει αυτό το τραγικό το οποίο είπε και το οποίο εύχομαι να μην πάρει άλλη έκταση εκτός ελληνικής επικράτειας. Προφανώς ο κ. Λαζαρίδης δεν ξέρει τι λέει και του δίνουμε μια ευκαιρία να πάρει πίσω αυτό που είπε, δεν έχει καταλάβει τι έχει πει. Αυτά τα λεγόμενα δεν πρέπει να καταγραφούν στα πρακτικά. Σας ζητώ, κύριε Λαζαρίδη, και το ζητώ και από την ελληνική κυβέρνηση, αυτό το οποίο είπατε να το πάρετε πίσω», ανέφερε μεταξύ άλλων στην κόντρα στη Βουλή ο Παύλος Χρηστίδης.

