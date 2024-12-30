Όλα δείχνουν πως ο Γουίλιαν μετρά μέρες στον Ολυμπιακό.

Όπως αναφέρει η Diario de Transferencias, ο Γουίλιαν πρόκειται να λύσει τη συνεργασία του με τον Ολυμπιακό και να μείνει ελεύθερος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ολυμπιακός και ο παίκτης έχουν πράγματι μπει σε διαδικασίες «διαζυγίου». Κατά τις ίδιες πηγές ο παίκτης θα συνεχίσει την καριέρα του στο πρωτάθλημα των ΗΠΑ (MLS).

Ο 36χρονος Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός δεν έχει προσφέρει τα προσδοκώμενα μετρώντας 11 συμμετοχές (499 λεπτά συμμετοχής) και 1 ασίστ, ενώ σε κανένα στάδιο της σεζόν δεν έχει καταφέρει να καθιερωθεί.

🚨🚨🚨Wilian acaba de rescindir com o Olimpyakos da Grécia e agora está livre no mercado. O jogador de 36 anos tem a Ideia de permanecer na Europa! Brasil não está nos planos do ex-Corinthians e Seleção Brasileira. wilian tinha contrato até o fim da temporada europeia mas decidiu… pic.twitter.com/AwpL316rUa — André Hernan (@andrehernan) December 30, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.