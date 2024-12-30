Λογαριασμός
Λύνει το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό και μένει ελεύθερος ο Γουίλιαν - Προς MLS ο Βραζιλιάνος

Ο 36χρονος Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός δεν έχει προσφέρει τα προσδοκώμενα μετρώντας 11 συμμετοχές (499 λεπτά συμμετοχής) και 1 ασίστ

Όλα δείχνουν πως ο Γουίλιαν μετρά μέρες στον Ολυμπιακό.

Όπως αναφέρει η Diario de Transferencias, ο Γουίλιαν πρόκειται να λύσει τη συνεργασία του με τον Ολυμπιακό και να μείνει ελεύθερος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ολυμπιακός και ο παίκτης έχουν πράγματι μπει σε διαδικασίες «διαζυγίου». Κατά τις ίδιες πηγές ο παίκτης θα συνεχίσει την καριέρα του στο πρωτάθλημα των ΗΠΑ (MLS).

Ο 36χρονος Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός δεν έχει προσφέρει τα προσδοκώμενα μετρώντας 11 συμμετοχές (499 λεπτά συμμετοχής) και 1 ασίστ, ενώ σε κανένα στάδιο της σεζόν δεν έχει καταφέρει να καθιερωθεί.

